Doãn Hải My trả lời ra sao về nghi vấn nâng mũi?

Mới đây, bà Đoàn Phương Mai (nickname Mai Đoàn) - mẹ vợ của hậu vệ Đoàn Văn Hậu khoe visual trẻ trung, làn da mịn màng, căng mướt, không hề có dấu hiệu của tuổi tác dù năm nay bà đã ở độ tuổi 47. Ảnh selfie góc nghiêng của bà Mai Đoàn gợi nhớ đến những bức ảnh selfie của cô con gái đầu lòng Doãn Hải My. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng thường xuyên khoe ảnh tự sướng với góc nghiêng giống mẹ, cô nàng cũng thừa nhận đó là góc mặt đẹp của mình nên thường ưu tiên chụp bởi ai cũng muốn bản thân lên ảnh đều ở diện mạo đẹp nhất. Ngoài ra, trong một video gần đây, Doãn Hải My nhận được câu hỏi nghi vấn của dân mạng rằng liệu cô nàng có sửa mũi không. Bởi mũi của vợ Đoàn Văn Hậu trở nên thon gọn, cao và dường như ngày càng đẹp hơn. Đáp lại, bà xã Đoàn Văn Hậu khẳng định mình không nâng mũi. Nàng WAG sinh năm 2001 còn khiêm tốn: "Mũi tui bình thường lắm á. Căn góc chụp nên vậy thôi". Là một trong những nàng WAG xinh đẹp nhất làng bóng đá Việt, Doãn Hải My mỗi lần xuất hiện đều khiến dân mạng trầm trồ bởi diện mạo xinh đẹp, thanh thuần. Đặc biệt, vợ Văn Hậu nhiều lần khẳng định vẻ đẹp của mình hoàn toàn tự nhiên, là thừa hưởng từ bố và mẹ. Doãn Hải My không can thiệp thẩm mỹ, ngay cả lông mày cũng là tự nhiên và có chăm chút kẻ để đẹp thêm. Doãn Hải My khoe nhan sắc xinh đẹp gây sốt mạng xã hội

