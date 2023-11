Doãn Hải My lộ diện trong đám hỏi, nhan sắc xinh đẹp chiếm spotlight

Ngày 11/11, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu tổ chức lễ ăn hỏi, chính thức về chung một nhà đúng như dự kiến. Những khoảnh khắc Doãn Hải My trong lễ ăn hỏi lập tức gây chú ý, đặc biệt nhan sắc cô vô cùng nổi bật. Ở đám hỏi, vợ Đoàn Văn Hậu mặc áo dài màu trắng, trang điểm đơn giản nhưng vẫn toát ra khí chất tiểu thư Hà Nội.Cô dâu Doãn Hải My xuất hiện xinh đẹp, nền nã trong tà áo dài trắng. Cặp đôi hạnh phúc, tình tứ trong ngày trọng đại. Nhan sắc rạng rỡ, hạnh phúc của hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My trong ngày trọng đại. Doãn Hải My diện mẫu áo dài trắng có thêu hình những bông hoa sen cùng chim hạc thanh tao, thuần khiết. Ảnh: Linh Lê Chí Trong khi chú rể đi xe sang cùng dàn bê tráp bận áo dài truyền thống, lịch lãm đến rước dâu thì cô dâu gây chú ý bởi vẻ ngoài xứng danh Top 10 Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: Linh Lê Chí Tóc cô dâu được cài nhẹ mái, còn lại buông xõa tôn lên vẻ xinh đẹp, dịu dàng. Ảnh: Linh Lê Chí Đặc biệt, bên cạnh cô dâu, mẹ Doãn Hải My cũng khoe vẻ đẹp trẻ trung, vừa truyền thống vừa hiện đại với chiếc áo dài màu hồng nhã nhặn. Ảnh: Linh Lê Chí Ngay sau lễ ăn hỏi, cô dâu và chú rể khởi hành về Thái Bình để tổ chức lễ cưới tại sân bóng làng thuộc thôn Cổ Trai, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ảnh: Linh Lê Chí Sau đám cưới hôm nay, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tổ chức thêm tiệc báo hỉ tại Hà Nội.

Ngày 11/11, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu tổ chức lễ ăn hỏi, chính thức về chung một nhà đúng như dự kiến. Những khoảnh khắc Doãn Hải My trong lễ ăn hỏi lập tức gây chú ý, đặc biệt nhan sắc cô vô cùng nổi bật. Ở đám hỏi, vợ Đoàn Văn Hậu mặc áo dài màu trắng, trang điểm đơn giản nhưng vẫn toát ra khí chất tiểu thư Hà Nội. Cô dâu Doãn Hải My xuất hiện xinh đẹp, nền nã trong tà áo dài trắng. Cặp đôi hạnh phúc, tình tứ trong ngày trọng đại. Nhan sắc rạng rỡ, hạnh phúc của hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My trong ngày trọng đại. Doãn Hải My diện mẫu áo dài trắng có thêu hình những bông hoa sen cùng chim hạc thanh tao, thuần khiết. Ảnh: Linh Lê Chí Trong khi chú rể đi xe sang cùng dàn bê tráp bận áo dài truyền thống, lịch lãm đến rước dâu thì cô dâu gây chú ý bởi vẻ ngoài xứng danh Top 10 Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: Linh Lê Chí Tóc cô dâu được cài nhẹ mái, còn lại buông xõa tôn lên vẻ xinh đẹp, dịu dàng. Ảnh: Linh Lê Chí Đặc biệt, bên cạnh cô dâu, mẹ Doãn Hải My cũng khoe vẻ đẹp trẻ trung, vừa truyền thống vừa hiện đại với chiếc áo dài màu hồng nhã nhặn. Ảnh: Linh Lê Chí Ngay sau lễ ăn hỏi, cô dâu và chú rể khởi hành về Thái Bình để tổ chức lễ cưới tại sân bóng làng thuộc thôn Cổ Trai, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ảnh: Linh Lê Chí Sau đám cưới hôm nay, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tổ chức thêm tiệc báo hỉ tại Hà Nội.