Doãn Hải My lần đầu chia sẻ quá trình mang thai "bé Rồng"

Mới đây, Doãn Hải My đã có những chia sẻ đầu tiên sau khi tung bộ ảnh bầu cùng Đoàn Văn Hậu. Đó là sự thay đổi lớn nhất về cơ thể sau khi mang thai, cô đã tăng cân không ít. Thêm nữa, khi được netizen "gợi ý" rằng nếu bầu bí ở nhà có nhiều thời gian rảnh quá thì có thể lên livestream trò chuyện với mọi người cho đỡ chán. Vợ Đoàn Văn Hậu khẳng định bầu vượt mặt nhưng vẫn rất bận rộn: "Chị vẫn cày việc lắm, đợi 1 thời gian nữa chị thoải mái giờ giấc hơn thì sẽ live cùng mọi người nha". Doãn Hải My cũng từng có phản hồi tương tự khi netizen cứ nghĩ cô nàng rảnh rỗi nên hay lên mạng quay clip vui vui. Tuy nhiên, đã có lần vợ Văn Hậu chia sẻ rất rõ về công việc của mình, cô nàng kiêm một lúc rất nhiều nghề. Doãn Hải My làm việc ở store kinh doanh các sản phẩm dành riêng cho nam giới, lên clip cho brand này kia (gắn link affiliate để kiếm tiền), nhận booking quảng cáo sản phẩm,... Và phần lớn những công việc này đều cần duy trì đều đặn, nên không phải cứ mang bầu là ở nhà nghỉ dưỡng. Doãn Hải My cũng được khen rất nhiều về phong độ nhan sắc của mình, dù làm mẹ bầu nhưng vẫn xinh tươi, rạng rỡ. "Mẹ Thóc xinh quá", "Hải My bầu lên kí nhưng dáng vẫn đẹp ha, không bị tăng cân quá đà", "Trộm vía bầu mà xem cái dáng kìa, chụp ảnh thấy vẫn thon quá trời",... là những bình luận dưới những bức ảnh khoe bụng bầu của Hải My. Trước đó, cặp vợ chồng son Văn Hậu và Hải My lựa chọn giữ kín thông tin sắp có con đầu lòng dù dân tình liên tục "réo tên" ở khắp các mặt trận. Chính vì vậy, kể từ lúc công khai rầm rộ chuyện săn "bé Rồng" lên MXH, mọi động thái của Hậu My đều được dân mạng để ý.

