Tiktoker Ly Phạm không ngại đăng ảnh quấn quít bên bạn trai

Mới đây, trên trang cá nhân có hơn 623.000 người theo dõi, Ly Phạm đã đăng tải loạt ảnh cô nàng tình tứ bên bạn trai kèm theo dòng trạng thái: "Sunsets and sunrises by the window, just you and me." Trong loạt ảnh, Ly Phạm cùng bạn trai vô cùng tình cảm. Cô nàng thậm chí còn mặc áo của bạn trai. Ở phần bình luận, rất nhiều người đã gửi lời chúc phúc đến cặp đôi, Tiktoker Wyn Anh còn vui vẻ comment: "cưới thôi c. Đáp lại, Ly Phạm hài hước: "đợi iem mình trước". Được biết, cặp đôi Ly Phạm cùng bạn trai đã có thời gian yêu nhau khá lâu. Cặp đôi từng có thời gian chia tay, sau đó cả 2 quay lại. Cặp đôi luôn đồng hành với nhau trong nhiều chuyến du lịch. Gần đây, Ly Phạm cùng bạn trai vừa có chuyến vi vu ở châu Âu. Ly Phạm (sinh năm 2001) là một trong những gương mặt trẻ được yêu thích trên các nền tảng MXH hiện nay. Cô nàng này sở hữu hơn 1,2 triệu follower trên TikTok. Nhan sắc ngọt ngào, xinh xắn cùng biểu cảm tươi tắn, vui vẻ giúp Ly Phạm nhận được sự quan tâm của giới trẻ. Cô nàng được biết đến nhờ những video review thời trang, cùng phong cách phối đồ ấn tượng. Với lợi thế dáng người mảnh khảnh cùng đôi chân dài miên man, Ly Phạm "cân đẹp" mọi phong cách từ nữ tính, trẻ trung đến cool ngầu, sang chảnh. (Ảnh: IGNV)

