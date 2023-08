Doãn Hải My cùng bạn trai chụp ảnh bắt trend mùa thu Hà Nội

Tính đến thời điểm hiện tại Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu đã có 3 năm bên nhau. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc tình tứ lên MXH. Mới đây, để hòa chung không khí Hà Nội bước vào thu, cặp đôi Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My cũng đưa nhau lên phố chụp ảnh. Cả hai chọn một góc Hoàng thành vắng người để ghi lại khoảnh khắc tình tứ bên nhau.Bạn gái Đoàn Văn Hậu cầm theo một đoá sen bách diệp (sen quan âm) để tăng thêm chất nhã nhặn, thơ mộng cho những bức hình sống ảo. Nàng WAG diện chiếc thun trắng ôm sát, trễ vai khoe xương quai xanh quyến rũ cùng vòng 1 chuẩn chỉnh. Cô nàng còn lựa chọn mặc quần jean năng động và hợp với phong cách thể thao mà Văn Hậu đang mang. Cặp đôi nhìn nhau tình tứ, nụ cười ngọt ngào tràn màn hình khiến cư dân mạng thả tim rần rần. Trước khi công khai chuyện tình cảm với người hâm mộ, cặp đôi đã có 2 năm yêu đương kín tiếng. Chỉ đến thời điểm thích hợp, cặp đôi thoải mái công khai những khoảnh khắc thân mật bên nhau. Cặp đôi nhận được nhiều sự ủng hộ của người hâm mộ. Khi Văn Hậu là hậu vệ xuất sắc hàng đầu ĐT Việt Nam thì Hải My cũng là người đẹp tài năng, top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Nàng WAG không chỉ xinh đẹp mà còn được khen ngợi vì vẻ đẹp tri thức, lối hành xử nhã nhặn với mọi người. Ảnh: FBNV

Tính đến thời điểm hiện tại Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu đã có 3 năm bên nhau. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc tình tứ lên MXH. Mới đây, để hòa chung không khí Hà Nội bước vào thu, cặp đôi Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My cũng đưa nhau lên phố chụp ảnh. Cả hai chọn một góc Hoàng thành vắng người để ghi lại khoảnh khắc tình tứ bên nhau. Bạn gái Đoàn Văn Hậu cầm theo một đoá sen bách diệp (sen quan âm) để tăng thêm chất nhã nhặn, thơ mộng cho những bức hình sống ảo. Nàng WAG diện chiếc thun trắng ôm sát, trễ vai khoe xương quai xanh quyến rũ cùng vòng 1 chuẩn chỉnh. Cô nàng còn lựa chọn mặc quần jean năng động và hợp với phong cách thể thao mà Văn Hậu đang mang. Cặp đôi nhìn nhau tình tứ, nụ cười ngọt ngào tràn màn hình khiến cư dân mạng thả tim rần rần. Trước khi công khai chuyện tình cảm với người hâm mộ, cặp đôi đã có 2 năm yêu đương kín tiếng. Chỉ đến thời điểm thích hợp, cặp đôi thoải mái công khai những khoảnh khắc thân mật bên nhau. Cặp đôi nhận được nhiều sự ủng hộ của người hâm mộ. Khi Văn Hậu là hậu vệ xuất sắc hàng đầu ĐT Việt Nam thì Hải My cũng là người đẹp tài năng, top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Nàng WAG không chỉ xinh đẹp mà còn được khen ngợi vì vẻ đẹp tri thức, lối hành xử nhã nhặn với mọi người. Ảnh: FBNV