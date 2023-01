Đoàn Di Băng tiếp tục lộ loạt ảnh camera thường gây chú ý

Là nhân vật nổi tiếng, được nhiều người biết đến nên Đoàn Di Băng thường được nhận ra trong đám đông hay tại các sự kiện công khai. Nhưng đây cũng chính là lý do mà nữ đại gia quận 7 nhiều lần lọt vào camera thường của team qua đường. Mới đây, "nữ đại gia quận 7" tiếp tục phải đối mặt với “ải” camera thường khi cùng ông xã Nguyễn Quốc Vũ có mặt tại thảm đỏ phim Chị Chị Em Em 2. Nếu như trong nhiều lần trước đây, nữ đại gia gây xôn xao với vẻ ngoài khác lạ thì ở sự kiện này, phong độ nhan sắc của cô được cho là có phần ổn định hơn. Nụ cười rạng rỡ thường trực trên khuôn mặt cũng là điểm cộng lớn của Đoàn Di Băng. Phải thừa nhận nếu so sánh với những khoảnh khắc qua app chỉnh ảnh, trông nữ đại gia qua camera thường kém sắc một chút xíu. Làn da trắng sứ, mịn màng không còn nữa mà để lộ một chút khuyết điểm ở phần trán. Ngoài ra những đường nét thanh thoát của Đoàn Di Băng trong ảnh "sống ảo" cũng không còn rõ nét. Tuy nhiên con gái ai cũng muốn trở nên xinh đẹp, rạng rỡ hơn trong ảnh đăng lên MXH nên việc nữ đại gia có chỉnh ảnh một chút là hoàn toàn dễ hiểu. Bản thân Đoàn Di Băng cũng nhiều lần lên tiếng về việc này, khẳng định chụp thế nào cũng là chụp, việc hình ảnh xấu hay đẹp là do mục đích của người chụp và đăng. Làn da trắng sứ của Đoàn Di Băng xuất hiện liên tục trên những bức ảnh của cô đăng tải lên trang cá nhân. Đoàn Di Băng được mệnh danh ca sĩ lấy chồng đại gia. Hiện cô có cuộc hôn nhân viên mãn bên anh xã giàu có và 3 cô con gái vô cùng hoạt bát, đáng yêu. Nữ đại gia từng tâm sự, vì bản thân đã nhận được rất nhiều tình yêu thương, lấy được người chồng tâm lý nên cô muốn san sẻ yêu thương với mọi người. Được biết một phần lợi nhuận trong việc kinh doanh sẽ được vợ chồng cô trích ra làm từ thiện, và quỹ thiện nguyện ấy mang tên con gái. Ảnh: FBNV

Là nhân vật nổi tiếng, được nhiều người biết đến nên Đoàn Di Băng thường được nhận ra trong đám đông hay tại các sự kiện công khai. Nhưng đây cũng chính là lý do mà nữ đại gia quận 7 nhiều lần lọt vào camera thường của team qua đường. Mới đây, "nữ đại gia quận 7" tiếp tục phải đối mặt với “ải” camera thường khi cùng ông xã Nguyễn Quốc Vũ có mặt tại thảm đỏ phim Chị Chị Em Em 2. Nếu như trong nhiều lần trước đây, nữ đại gia gây xôn xao với vẻ ngoài khác lạ thì ở sự kiện này, phong độ nhan sắc của cô được cho là có phần ổn định hơn. Nụ cười rạng rỡ thường trực trên khuôn mặt cũng là điểm cộng lớn của Đoàn Di Băng. Phải thừa nhận nếu so sánh với những khoảnh khắc qua app chỉnh ảnh, trông nữ đại gia qua camera thường kém sắc một chút xíu. Làn da trắng sứ, mịn màng không còn nữa mà để lộ một chút khuyết điểm ở phần trán. Ngoài ra những đường nét thanh thoát của Đoàn Di Băng trong ảnh "sống ảo" cũng không còn rõ nét. Tuy nhiên con gái ai cũng muốn trở nên xinh đẹp, rạng rỡ hơn trong ảnh đăng lên MXH nên việc nữ đại gia có chỉnh ảnh một chút là hoàn toàn dễ hiểu. Bản thân Đoàn Di Băng cũng nhiều lần lên tiếng về việc này, khẳng định chụp thế nào cũng là chụp, việc hình ảnh xấu hay đẹp là do mục đích của người chụp và đăng. Làn da trắng sứ của Đoàn Di Băng xuất hiện liên tục trên những bức ảnh của cô đăng tải lên trang cá nhân. Đoàn Di Băng được mệnh danh ca sĩ lấy chồng đại gia. Hiện cô có cuộc hôn nhân viên mãn bên anh xã giàu có và 3 cô con gái vô cùng hoạt bát, đáng yêu. Nữ đại gia từng tâm sự, vì bản thân đã nhận được rất nhiều tình yêu thương, lấy được người chồng tâm lý nên cô muốn san sẻ yêu thương với mọi người. Được biết một phần lợi nhuận trong việc kinh doanh sẽ được vợ chồng cô trích ra làm từ thiện, và quỹ thiện nguyện ấy mang tên con gái. Ảnh: FBNV