Đỗ xe chắn cổng trưởng, chủ xe nhận mẩu giấy đọc mà “tái mặt“

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ bài đăng kèm hình ảnh một chiếc ô tô 4 chỗ đỗ xe trước cổng trường mầm non gây cản trở lối ra vào. Bên cạnh ô tô, một số xe máy của phụ huynh đến đón con cũng dựng bên cạnh khiến cổng trường kín bưng chỉ toàn xe cộ. Bức xúc trước việc chiếc xe đỗ xe chắn lối đi, thậm chí chủ xe cũng không để lại số điện thoại liên hệ nên người dân đành phải để lại giấy nhắn, cài lên xe để cảnh cáo. Lời nhắn với nội dung như sau: "Yêu cầu đỗ xe có ý thức, không đỗ xe trước cổng trường học, nếu không sẽ gọi Công an cẩu đi". Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ ý kiến cho rằng không nên đậu ô tô sát cổng trường mầm non như vậy bởi có thể gây nguy hiểm đến các em nhỏ lúc tan trường. Những vụ việc đỗ xe sai quy định, chắn ngang cửa nhà dân, bít lối đi... bị các chủ nhà "dằn mặt" từ nặng đến nhẹ vốn đã được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. Thay vì có những hành động "trả đũa" nặng nề như tạt sơn, ném mắm tôm,...thì nhiều gia chủ lại lựa chọn hình thức văn minh cho tài xế đỗ xe sai. Phần lớn người dân để lại giấy nhắc nhở cho chủ xe đỗ xe sai quy định cùng với những dòng chữ "dằn mặt" một cách nhẹ nhàng. Lời nhắn nhủ rất tinh tế, mềm mỏng nhưng cũng không kém phần răn đe đến từ gia chủ bị xe chắn lối. Người này còn cẩn trọng bọc nilon lại cho đỡ bị mưa ướt, bay mất thông điệp. Nhiều chủ nhà bị xe đỗ chắn cửa cũng rất lịch sự không hề quát mắng, mà để lại dòng nhắn cũng khá dễ thương khiến chủ xế phải ngậm ngùi, ý thức được việc làm sai trái. Thay vì quát mắng hay có hành động làm hỏng hóc xe cộ thì chủ nhà này đã để lại tờ giấy nhắc nhở. Ảnh: Tổng hợp

