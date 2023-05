DJ Mie tiết lộ sự thật về góc khuất nghề nghiệp

Nữ DJ Mie (tên thật Trương Tiểu My, SN 1995, quê Đà Nẵng) là một cái tên đã quá quen thuộc trong làng DJ Việt, dòng nhạc cô theo đuổi và thành công là EDM. Thời gian gần đây, cô nàng tham gia vào lĩnh vực diễn xuất và nhanh chóng gây ấn tượng. Mới đây trong bài phỏng vấn với Người Lao Động, Mie gây chú ý khi chia sẻ về góc khuất trong nghề DJ mà mình đã từng trải qua. Mie cho biết thành quả hiện tại nằm ngoài mong đợi của cô. Thành quả đó không chỉ về thu nhập cao, cải thiện cuộc sống mà còn vì nữ DJ này đã chứng minh với khán giả rằng, nghề DJ không chỉ có những góc khuất, những điều xấu xa như quan điểm mặc định trong lòng mọi người. Trước đây và cả hiện tại, nhiều người vẫn nghĩ về DJ là hình ảnh một cô gái bốc lửa, cơ thể được che chắn bởi tẩm vải mỏng tang, ăn mặc như đi biển hay chí ít là đồ da bốc lửa, cùng hình xăm khắp người và phì phèo thuốc lá. Nhưng Mie bảo, thực ra mỗi người một phong cách. Cô yêu thích phong cách công chúa nên từ xưa đến nay, cô vẫn là nữ DJ ăn mặc bánh bèo và trong mắt mọi người là "sến súa". Những góc khuất trong nghề DJ, đặc biệt với một nữ DJ đánh nhạc trong bar, Mie bảo trước đây có thể có. Nhưng ngày nay, điều đó là không còn. Bởi một trong những điều kiện mà cô luôn đưa ra với lời mời biểu diễn là "bảo đảm an ninh tuyệt đối". Chính vì không tiếp cận gần khán giả nên hiểm họa, rủi ro mà mọi người thường nhắc tới như chuốc say hay sàm sỡ với Mie là không có. Mie kể rằng, cô lớn lên ở khu lao động nghèo nhưng cô học hành tử tế, có công việc đàng hoàng và một tương lai tươi sáng. "Chúng ta không thể đổ lỗi cho môi trường sống được, vì mỗi người đều có một cơ hội để lựa chọn, quan trọng là bạn chọn điều gì mà thôi" - nữ DJ xinh đẹp chia sẻ. Với Mie, một trong những điều khiến cô hối tiếc nhất cuộc đời mình chính là việc không có mặt khi cha cô qua đời bởi đang lưu diễn nước ngoài. Những ngày gần đây, mối quan hệ của Mie và diễn viên Hồng Thanh được cư dân mạng quan tâm với tin đồn chia tay sau nhiều năm yêu đương. Mie bảo bất cứ cặp đôi nào cũng có những lúc cãi vã. Thời gian qua, cô và người yêu có cãi nhưng nay thì ổn rồi, sau khi cả hai có thể ngồi lại và giải quyết mâu thuẫn. Để duy trì mối quan hệ nhiều năm với diễn viên Hồng Thanh, Mie bảo cả hai phải chịu đựng nhau. Cô là người hay kiểm soát trong khi Hồng Thanh là người gia trưởng

Nữ DJ Mie (tên thật Trương Tiểu My, SN 1995, quê Đà Nẵng) là một cái tên đã quá quen thuộc trong làng DJ Việt, dòng nhạc cô theo đuổi và thành công là EDM. Thời gian gần đây, cô nàng tham gia vào lĩnh vực diễn xuất và nhanh chóng gây ấn tượng. Mới đây trong bài phỏng vấn với Người Lao Động, Mie gây chú ý khi chia sẻ về góc khuất trong nghề DJ mà mình đã từng trải qua. Mie cho biết thành quả hiện tại nằm ngoài mong đợi của cô. Thành quả đó không chỉ về thu nhập cao, cải thiện cuộc sống mà còn vì nữ DJ này đã chứng minh với khán giả rằng, nghề DJ không chỉ có những góc khuất, những điều xấu xa như quan điểm mặc định trong lòng mọi người. Trước đây và cả hiện tại, nhiều người vẫn nghĩ về DJ là hình ảnh một cô gái bốc lửa, cơ thể được che chắn bởi tẩm vải mỏng tang, ăn mặc như đi biển hay chí ít là đồ da bốc lửa, cùng hình xăm khắp người và phì phèo thuốc lá. Nhưng Mie bảo, thực ra mỗi người một phong cách. Cô yêu thích phong cách công chúa nên từ xưa đến nay, cô vẫn là nữ DJ ăn mặc bánh bèo và trong mắt mọi người là "sến súa". Những góc khuất trong nghề DJ, đặc biệt với một nữ DJ đánh nhạc trong bar, Mie bảo trước đây có thể có. Nhưng ngày nay, điều đó là không còn. Bởi một trong những điều kiện mà cô luôn đưa ra với lời mời biểu diễn là "bảo đảm an ninh tuyệt đối". Chính vì không tiếp cận gần khán giả nên hiểm họa, rủi ro mà mọi người thường nhắc tới như chuốc say hay sàm sỡ với Mie là không có. Mie kể rằng, cô lớn lên ở khu lao động nghèo nhưng cô học hành tử tế, có công việc đàng hoàng và một tương lai tươi sáng. "Chúng ta không thể đổ lỗi cho môi trường sống được, vì mỗi người đều có một cơ hội để lựa chọn, quan trọng là bạn chọn điều gì mà thôi" - nữ DJ xinh đẹp chia sẻ. Với Mie, một trong những điều khiến cô hối tiếc nhất cuộc đời mình chính là việc không có mặt khi cha cô qua đời bởi đang lưu diễn nước ngoài. Những ngày gần đây, mối quan hệ của Mie và diễn viên Hồng Thanh được cư dân mạng quan tâm với tin đồn chia tay sau nhiều năm yêu đương. Mie bảo bất cứ cặp đôi nào cũng có những lúc cãi vã. Thời gian qua, cô và người yêu có cãi nhưng nay thì ổn rồi, sau khi cả hai có thể ngồi lại và giải quyết mâu thuẫn. Để duy trì mối quan hệ nhiều năm với diễn viên Hồng Thanh, Mie bảo cả hai phải chịu đựng nhau. Cô là người hay kiểm soát trong khi Hồng Thanh là người gia trưởng