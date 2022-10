Bạn trai dẫn đi du lịch quên xem ngày, DJ Mie nhận kết đắng

Hồng Thanh và DJ Mie là một trong những cặp đôi sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo tại showbiz Việt. Câu chuyện tình yêu hạnh phúc, bình dị sau 2 năm của cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ và kỳ vọng một cái kết viên mãn. Sở dĩ cả 2 nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng một phần là do tính cách đáng yêu, hài hước, thường xuyên bày trò để "troll" đối phương. Ngoài những lúc đứng chung sân khấu hay Hồng Thành hộ tống bạn gái là nữ DJ đi diễn, cặp đôi còn không ít lần đưa nhau đi du lịch ở nhiều nơi khiến ai cũng xuýt xoa. Mới đây, Hồng Thanh đăng tải trên tài khoản Facebook cá nhân những khoảnh khắc ý nghĩa trong chuyến du lịch vừa qua. Thế nhưng điều đáng nói là thời tiết và trang phục của cặp đôi khiến dân mạng "cười bò" vì vừa bất ổn, vừa sai sai! Hồng Thanh viết : "Khi bạn gái giận, tui tặng cho cô ấy chuyến đi du lịch và cái kết..." Bên dưới là những khoảnh khắc quán quân "Cười xuyên Việt 2017" cùng người yêu Mie đi "đu đưa" ở Tràng An nhưng lại gặp phải thời tiết mưa gió do ảnh hưởng của cơn bão Noru vừa đổ bộ vào đất liền ít ngày trước. Mặc dù thời tiết không lý tưởng nhưng với tinh thần "đã đến nơi là phải chơi đến chốn", Hồng Thanh và Mie vẫn lên đồ để tham quan các khu danh thắng. Tuy nhiên trang phục của DJ Mie và Hồng Thanh đều bị che khuất bởi lớp áo mưa nilon màu xanh bên ngoài. Khoảnh khắc chụp lại khuôn mặt "ngơ ngác, bật ngửa" của Mie và nụ cười tươi rói gắng gượng của Hồng Thanh khiến netizen cười như được mùa! Dưới phần bình luận, người xem đều khẳng định đi xong chuyến này về có khi Mie giận tiếp đợt 2. Ngoài ra, hình ảnh cặp đôi chụp ảnh lưu niệm trong bộ áo mưa giản dị và thời tiết mây đen u ám gây ấn tượng mạnh. Cộng đồng mạng bày tỏ: "Không đọc chú thích còn tưởng anh chị đi cứu trợ đồng bào miền Trung", "Lúc lướt qua tôi cứ tưởng nghệ sĩ nào đi hỗ trợ bà con vùng bão lũ chứ ", "Nhìn giống hệt đi cứu trợ chứ du lịch gì", "Ninh Bình bất ổn quá nhỉ?", "Khuôn mặt 2 người có tính giải trí cao ghê ", "Đi du lịch gặp trời mưa mà còn phải mặc áo mưa nữa, nghĩ xem cáu không chứ", "Đi xong chuyến này về bà Mie giận ông Thanh tiếp"... Đầu năm 2020, Hồng Thanh và DJ Mie công khai chuyện hẹn hò nhưng không nhận được sự ủng hộ từ khán giả. Nguyên nhân do nhiều người cảm thấy cặp đôi sẽ nhanh chóng chia tay chóng vánh. Thế nhưng sau 2 năm yêu đương, Hồng Thanh và Mie vẫn mặn nồng hạnh phúc.

Hồng Thanh và DJ Mie là một trong những cặp đôi sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo tại showbiz Việt. Câu chuyện tình yêu hạnh phúc, bình dị sau 2 năm của cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ và kỳ vọng một cái kết viên mãn. Sở dĩ cả 2 nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng một phần là do tính cách đáng yêu, hài hước, thường xuyên bày trò để "troll" đối phương. Ngoài những lúc đứng chung sân khấu hay Hồng Thành hộ tống bạn gái là nữ DJ đi diễn, cặp đôi còn không ít lần đưa nhau đi du lịch ở nhiều nơi khiến ai cũng xuýt xoa. Mới đây, Hồng Thanh đăng tải trên tài khoản Facebook cá nhân những khoảnh khắc ý nghĩa trong chuyến du lịch vừa qua. Thế nhưng điều đáng nói là thời tiết và trang phục của cặp đôi khiến dân mạng "cười bò" vì vừa bất ổn, vừa sai sai! Hồng Thanh viết : "Khi bạn gái giận, tui tặng cho cô ấy chuyến đi du lịch và cái kết..." Bên dưới là những khoảnh khắc quán quân "Cười xuyên Việt 2017" cùng người yêu Mie đi "đu đưa" ở Tràng An nhưng lại gặp phải thời tiết mưa gió do ảnh hưởng của cơn bão Noru vừa đổ bộ vào đất liền ít ngày trước. Mặc dù thời tiết không lý tưởng nhưng với tinh thần "đã đến nơi là phải chơi đến chốn", Hồng Thanh và Mie vẫn lên đồ để tham quan các khu danh thắng. Tuy nhiên trang phục của DJ Mie và Hồng Thanh đều bị che khuất bởi lớp áo mưa nilon màu xanh bên ngoài. Khoảnh khắc chụp lại khuôn mặt "ngơ ngác, bật ngửa" của Mie và nụ cười tươi rói gắng gượng của Hồng Thanh khiến netizen cười như được mùa! Dưới phần bình luận, người xem đều khẳng định đi xong chuyến này về có khi Mie giận tiếp đợt 2. Ngoài ra, hình ảnh cặp đôi chụp ảnh lưu niệm trong bộ áo mưa giản dị và thời tiết mây đen u ám gây ấn tượng mạnh. Cộng đồng mạng bày tỏ: "Không đọc chú thích còn tưởng anh chị đi cứu trợ đồng bào miền Trung", "Lúc lướt qua tôi cứ tưởng nghệ sĩ nào đi hỗ trợ bà con vùng bão lũ chứ ", "Nhìn giống hệt đi cứu trợ chứ du lịch gì", "Ninh Bình bất ổn quá nhỉ?", "Khuôn mặt 2 người có tính giải trí cao ghê ", "Đi du lịch gặp trời mưa mà còn phải mặc áo mưa nữa, nghĩ xem cáu không chứ", "Đi xong chuyến này về bà Mie giận ông Thanh tiếp"... Đầu năm 2020, Hồng Thanh và DJ Mie công khai chuyện hẹn hò nhưng không nhận được sự ủng hộ từ khán giả. Nguyên nhân do nhiều người cảm thấy cặp đôi sẽ nhanh chóng chia tay chóng vánh. Thế nhưng sau 2 năm yêu đương, Hồng Thanh và Mie vẫn mặn nồng hạnh phúc.