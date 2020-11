Điều ít biết về bạn gái con út tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Thời gian vừa qua, cư dân mạng hết sức quan tâm đến tin đồn con út tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - thiếu gia Hiếu Nguyễn đang hẹn hò với nữ thí sinh của Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Diệu Linh. Sau một thời gian dài để dân tình đồn đoán thì cuối cùng thiếu gia William Hiếu Nguyễn đã đăng tải hình ảnh bạn gái mới - Phạm Diệu Linh lên trang cá nhân. Tuy nhiên chưa rõ vì lý do gì mà chỉ vài giây sau khi đăng tải, anh chàng đã ngay lập tức xoá ảnh bạn gái mới đi. Phạm Diệu Linh sinh năm 1998 tại Vĩnh Phúc. Cô nàng vốn là người mẫu ảnh quen thuộc của các shop thời trang tại Hà Nội đồng thời cũng sở hữu cho mình một nhãn hàng thời trang riêng. Theo đánh giá của nhiều người, bạn gái thiếu gia William Hiếu Nguyễn thuộc tuýp người muốn sắc sảo có sắc sảo, muốn nhẹ nhàng có nhẹ nhàng nên dễ dàng. Cũng chính nhờ nhan sắc của mình, Diệu Linh để lại dấu ấn với người khác qua các cuộc thi như The Look - Vẻ đẹp thương hiệu và Hoa hậu Việt Nam 2020. Sau một thời gian có cơ duyên gắn bó với thời trang và làm mẫu lookbook, Diệu Linh có đủ thu nhập và kinh nghiệm mở riêng cho mình một thương hiệu thời trang riêng. Dù bận rộn với công việc chụp ảnh và kinh doanh nhưng Diệu Linh vẫn rất đầu tư cho việc học của mình. Với ước mơ trở thành ca sĩ, Phạm Diệu Linh có thành tích học tập ấn tượng khi cô cùng lúc là sinh viên khoa Thanh Nhạc của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và khoa Sư phạm âm nhạc trường Đại học Nghệ thuật Trung ương. Diệu Linh từng chia sẻ rằng mình muốn đầu tư kỹ lưỡng cho con đường âm nhạc trước khi "bước chân vào" showbiz. Tham gia cuộc thi Vẻ đẹp thương hiệu - The Look, Phạm Diệu Linh là người nhỏ tuổi nhất của cuộc thi nhưng cô có thành tích ấn tượng khi lọt vào top 5 gương mặt được yêu thích trong vòng sơ tuyển online. Năm 2020, Diệu Linh lại gây ấn tượng khi ghi danh cho cuộc thi nhan sắc lớn nhất nhì Việt Nam - Hoa hậu Việt Nam. Tin đồn Hiếu Nguyễn hẹn hò cùng một hot girl hơn mình 2 tuổi đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng và quyết tâm "truy tìm" danh tính của Diệu Linh. Mối tình chị em của cả hai luôn kín kẻ nhưng rất được cộng đồng mạng quan tâm. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Hot girl Việt tham gia showbiz: người 1 đêm thành danh, kẻ chật vật mãi không nổi tiếng - Nguồn: YAN News

