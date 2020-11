Con út tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn "lỡ tay" lộ danh tính bạn gái

Thời gian vừa qua, cư dân mạng hết sức quan tâm đến tin đồn con trai út của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - thiếu gia Hiếu Nguyễn đang hẹn hò với nữ thí sinh của Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Diệu Linh. Sau một thời gian dài để dân tình đồn đoán thì cuối cùng vị thiếu gia này đã đăng tải hình ảnh bạn gái mới lên trang cá nhân. Theo như hình ảnh cô gái được thiếu gia Hiếu Nguyễn chia sẻ thì đây chính là hot girl Phạm Diệu Linh, cô nàng còn được gọi là bản sao Châu Bùi với gương mặt rất giống nhau. Tuy nhiên chưa rõ vì lý do gì mà chỉ vài giây sau khi đăng tải, Hiếu Nguyễn đã ngay lập tức xoá ảnh bạn gái mới đi. Ngay sau khi xoá story cận cảnh mặt Diệu Linh, Hiếu Nguyễn đã thay thế bằng ảnh đồ ăn ở một nhà hàng sang trọng. Dù hình ảnh này không rõ người nhưng dân tình đã nhanh mắt nhận thấy người ngồi đối diện cũng mặc đồ đen như cô gái trong ảnh đã xóa đi trước đó.Bạn gái thiếu gia Hiếu Nguyễn trước đó cũng đã đăng ảnh check-in ở Sài Gòn, tại một nhà hàng sang trọng. Sự trùng hợp này đã không thoát khỏi con mắt tinh tường của dân mạng. Dù không chính thức công khai rõ ràng nhưng cả hai đã phần nào làm lộ danh tính đối phương, sự suy đoán của cư dân mạng thời gian vừa qua là không hề sai chút nào. Diệu Linh từng công khai ảnh nắm tay chàng trai được cho là thiếu gia nhà Johnathan Hạnh Nguyễn. Phạm Diệu Linh được biết đến là một hot girl, người mẫu ảnh đình đám Hà thành. Cô từng tham gia vào dàn hot girl cổ vũ World Cup 2018. Trước Hoa Hậu Việt Nam 2020, Diệu Linh từng ghi danh tại chương trình thực tế "Vẻ Đẹp Thương Hiệu - The Look" được tổ chức vào năm 2017. Cô lọt vào top 5 gương mặt có số phiếu bầu cao nhất trong vòng online. Không chỉ có hình thể đẹp khiến nhiều người mê mệt, hot girl 22 tuổi này còn sở hữu gương mặt và thần thái không thể chê vào đâu được. Về phía thiếu gia Hiếu Nguyễn - con trai út của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn cũng là cái tên gây chú ý. Được biết, thiếu gia nhà doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn có thành tích học tập rất tốt. Hiện tại, cậu đang du học ngành Quản trị kinh doanh tại London, Anh. Sinh ra trong gia đình giàu có, Hiếu Nguyễn có một cuộc sống như mơ. Anh được đến thăm nhiều thành phố, nhiều địa điểm đắt đỏ của thế giới như Hàn Quốc, Singapore, London, Maldives, Paris, Ý,... Mời quý độc giả đón xem thêm video: Hot girl Việt tham gia showbiz: người 1 đêm thành danh, kẻ chật vật mãi không nổi tiếng - Nguồn: YAN News

