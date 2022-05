Diện váy lụa lộ đường cong, “ma nữ Thái Lan” làm netizen phát sốt

Được mệnh danh là " ma nữ Thái Lan", Mai Davika ngày càng được mọi người yêu thích và đánh giá cao. Mới đây Mai Davika tiếp tục chứng minh đẳng cấp sắc vóc khi diện mẫu váy lụa quyến rũ. Cô nàng vừa cập nhật loạt khoảnh khắc xinh đẹp khi đi dự một sự kiện thời trang. Những hình ảnh diện trang phục nửa kín nửa hở của người đẹp Thái Lan khiến netizen "xỉu up xỉu down" vì vòng eo 0% mỡ thừa. Khoảnh khắc xinh đẹp tại sự kiện của người đẹp sinh năm 1992 thu hút mọi ánh nhìn. Loạt hình ảnh với sắc vóc mảnh mai và cuốn hút của Davika khiến người xem không thể rời mắt. Xứng danh là mỹ nhân hàng đầu Tbiz, Mai Davika chưa từng khiến fan thất vọng trước thần sắc ngày càng thăng hạng qua thời gian của mình. Nhờ vòng eo vô thực, mỗi lần Mai Davika khoe body trên MXH, cô nàng đều nhận được hàng trăm ngàn lượt like. Nhiều người còn cho rằng Mai Davika chính là sao nữ có vòng eo nhỏ nhất châu Á, đến các “thánh body” BLACKPINK cũng phải chào thua. Đặc biệt ở góc nghiêng, vòng eo nhỏ đến mức khó tin của nữ minh tinh khiến cư dân mạng choáng nặng. Người đẹp Thái Lan mang trong mình 2 dòng máu Thái - Bỉ, có vẻ đẹp lai Tây vô cùng sắc sảo, cuốn hút. "Ma nữ Thái Lan" cũng là gương mặt đắt khách của các nhãn hàng, thường xuyên có mặt trên bìa tạp chí thời trang lớn. Ảnh: IGNV Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

Được mệnh danh là " ma nữ Thái Lan", Mai Davika ngày càng được mọi người yêu thích và đánh giá cao. Mới đây Mai Davika tiếp tục chứng minh đẳng cấp sắc vóc khi diện mẫu váy lụa quyến rũ. Cô nàng vừa cập nhật loạt khoảnh khắc xinh đẹp khi đi dự một sự kiện thời trang. Những hình ảnh diện trang phục nửa kín nửa hở của người đẹp Thái Lan khiến netizen "xỉu up xỉu down" vì vòng eo 0% mỡ thừa. Khoảnh khắc xinh đẹp tại sự kiện của người đẹp sinh năm 1992 thu hút mọi ánh nhìn. Loạt hình ảnh với sắc vóc mảnh mai và cuốn hút của Davika khiến người xem không thể rời mắt. Xứng danh là mỹ nhân hàng đầu Tbiz, Mai Davika chưa từng khiến fan thất vọng trước thần sắc ngày càng thăng hạng qua thời gian của mình. Nhờ vòng eo vô thực, mỗi lần Mai Davika khoe body trên MXH, cô nàng đều nhận được hàng trăm ngàn lượt like. Nhiều người còn cho rằng Mai Davika chính là sao nữ có vòng eo nhỏ nhất châu Á, đến các “thánh body” BLACKPINK cũng phải chào thua. Đặc biệt ở góc nghiêng, vòng eo nhỏ đến mức khó tin của nữ minh tinh khiến cư dân mạng choáng nặng. Người đẹp Thái Lan mang trong mình 2 dòng máu Thái - Bỉ, có vẻ đẹp lai Tây vô cùng sắc sảo, cuốn hút. "Ma nữ Thái Lan" cũng là gương mặt đắt khách của các nhãn hàng, thường xuyên có mặt trên bìa tạp chí thời trang lớn. Ảnh: IGNV Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar