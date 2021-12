“Ma nữ Thái Lan” đẹp nức nở với vòng eo không chút mỡ thừa

Được mệnh danh là " ma nữ Thái Lan", Mai Davika ngày càng được mọi người yêu thích và đánh giá cao. Vừa qua, Mai Davika khiến netizen nức nở với loạt khoảnh khắc diện bộ đầm cắt cúp táo bạo, gây bão với màn khoe vòng eo siêu thực không chút mỡ thừa. Những hình ảnh diện trang phục nửa kín nửa hở của người đẹp Thái Lan khiến netizen "xỉu up xỉu down" vì vòng eo 0% mỡ thừa, cực kỳ săn chắc và gợi cảm. Mai Davika khoe trọn vẹn vòng 2 con kiến khó tin với múi bụng rõ ràng, cùng bờ hông đẹp hoàn hảo. Loạt hình ảnh với sắc vóc mảnh mai và cuốn hút của Davika khiến người xem không thể rời mắt. Nhờ vòng eo vô thực, mỗi lần Mai Davika khoe body trên MXH, cô nàng đều nhận được hàng trăm ngàn lượt like. Chỉ sau ít giờ đăng tải, những hình ảnh mới đã giúp nàng "ma nữ" có được hơn 800.000 lượt "thả tim". Nhiều người còn cho rằng Mai Davika chính là sao nữ có vòng eo nhỏ nhất châu Á, đến các “thánh body” BLACKPINK cũng phải chào thua. Đặc biệt ở góc nghiêng, vòng eo nhỏ đến mức khó tin của nữ minh tinh khiến dân tình choáng nặng. Mai Davika gia nhập ngành giải trí với vai trò người mẫu quảng cáo. Sau khi chuyển sang diễn xuất, người đẹp 29 tuổi nhận được nhiều lời khen cho sắc vóc nổi bật, chiều cao 1,73 m và thân hình thon thả, gợi cảm. Mai luôn nằm trong top những nghệ sĩ có cát-xê khủng của làng giải trí Thái Lan nhiều năm nay. Ảnh: IGNV Mời độc giả xem video: Sitang Buathong - 'Ngọc nữ chuyển giới đào hoa' Thái Lan giờ ra sao sau nhiều lần trùng tu nhan sắc - Nguồn: YAN News

