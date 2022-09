Diện đồ đôi, Đoàn Văn Hậu và bạn gái "tình bể tình"

Mới đây trên trang cá nhân, cặp Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My mới khoe bức hình hiếm có khó tìm. Trong ảnh, cầu thủ Đoàn Văn Hậu và bạn gái diện đồ đồng điệu, nếu chàng cute lạc lối với chiếc mũ và chiếc áo màu đen có hình chú gấu đáng yêu thì nàng cũng "xinh xỉu" với set đồ tương tự. Chỉ cần nhìn khoảnh khắc diện đồ đôi của Đoàn Văn Hậu và bạn gái cũng đủ thấy cả 2 đang tận hưởng những tháng ngày vô cùng hạnh phúc. Bản thân Văn Hậu còn chính thức nhập hội "nghiện người yêu" khi hết lần này đến lần khác khoe ảnh bên nàng hot girl xinh đẹp. Đây không phải lần đầu tiên Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My diện đồ đôi. Khi xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện hay đám cưới các cầu thủ, cặp đôi này bị bắt gặp mặc đồ cặp với nhau. Bị tóm gọn hint hẹn hò từ rất lâu nhưng mãi tới gần đây, Văn Hậu và Hải My mới chịu công khai mối quan hệ. Kể từ ngày "come out" trạng thái hẹn hò, Văn Hậu và Hải My liên tục khiến các fan phải ghen nổ mặt bởi những bức ảnh "tình bể tình". Không chỉ đăng ảnh chung, Văn Hậu và Hải My cũng chẳng ngại tương tác từ tình tứ đến cực "gắt" dưới bài đăng của đối phương. Chia sẻ về chuyện tình cảm riêng, Hải My từng tâm sự rằng cả 2 quen nhau từ rất lâu rồi nhưng phải sau chung kết cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam diễn ra vào tháng 10/2020, họ mới chính thức trở thành một cặp. Hình ảnh Văn Hậu và Hải My trong chuyến đi du lịch tại Hạ Long, nơi có sự xuất hiện của cả 2 bên gia đình. Hải My chúc mừng sinh nhật bạn trai.

