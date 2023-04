Đi sửa mũi giá 300 triệu, TikToker Đồng Tháp "vịt hoá thiên nga"

Jimin Young - cô gái đến từ Đồng Tháp, sinh năm 2001 là một trong những TikToker nổi tiếng về makeup, biến hình trên MXH. Hiện tại, cô nàng đang sở hữu hơn 533k nghìn lượt theo dõi và 11,6 triệu lượt thích trên kênh TikTok. Các video của Jimin Young chủ yếu thiên về làm đẹp với những màn “vịt hoá thiên nga” khiến người xem ngỡ ngàng. Mới đây, hot girl Gen Z gây bất ngờ hơn khi công khai quá trình phẫu thuật thẩm mỹ. Cụ thể, cô nàng sang Hàn Quốc để sửa mũi. Được biết, đây là lần thứ 2 Jimin Young can thiệp “dao kéo” để có một chiếc mũi cao hơn, đẹp hơn. Nhưng do lần đầu tiên phần sống mũi bị gãy, chưa được ưng ý nên cô phải sang Hàn để phẫu thuật lại. Theo Jimin Young chia sẻ, cô phải thuê một phiên dịch viên kiêm luật sư để có thể trao đổi cũng như bảo vệ các quyền lợi trong điều khoản hợp đồng. Ngoài ra, cô nàng tiết lộ dáng mũi đều muốn bác sĩ lựa chọn để phù hợp nhất với gương mặt và thời gian phẫu thuật mất 4 tiếng đồng hồ. “Trước khi đến mình đã tìm hiểu về bệnh viện, gửi hình ảnh mũi của mình để bác sĩ xem trước và tìm kiểu dáng phù hợp với mình. Vì mũi lần trước của mình bị gãy, nên mình phải đi sửa lại… Tổng chi phí mình bỏ ra cho chuyến phẫu thuật lần này là 300 củ”, Jimin Young chia sẻ trong clip. Bên cạnh chuyện phẫu thuật, điều khiến nhiều người quan tâm chính là chi phí, mức giá của việc sửa mũi. Một số người cho rằng chi 300 triệu đồng chỉ để sửa mũi là một số tiền quá lớn. Ngược lại, những ai đã từng có kinh nghiệm hay trải qua phẫu thuật thẩm mỹ lại bày tỏ vẫn có thể đạt tới mức giá này. Trước khi sở hữu nhan sắc như hiện tại, Jimin Young từng nhận nhiều ý kiến trái chiều về nhan sắc thật. So với khi trang điểm, hot girl Đồng Tháp trông như một người khác, giống hệt các tỷ tỷ xứ Trung. Song, khi công khai mặt mộc, cô nàng lộ rõ nhiều khuyết điểm, các đường nét chưa thực sự hài hoà. Dẫu vậy, cô nàng vẫn được khen ngợi bởi tài trang điểm, “biến hình” đỉnh cao. Ngoài ra, những ai theo dõi Jimin Young đã lâu đều cảm thấy vui mừng vì bản thân cô ngày càng thay đổi, can đảm chịu đau để trở nên đẹp hơn.

