Đi hát Karaoke với vợ, Phan Văn Đức lộ "bàn tay tình tứ"

Mới đây Phan Văn Đức cùng vợ là Võ Nhật Linh đã đi hát karaoke cùng bạn bè. Chàng cầu thủ và vợ là hot girl xứ Nghệ đã cùng hát song ca. Nhưng điều khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý là cử chỉ thân mật của Văn Đức dành cho vợ. Phan Văn Đức một tay cầm míc hát, tay còn lại thì ôm eo vợ đầy tình tứ. Người hâm mộ khi thấy hình ảnh này đều phải xuýt xoa bởi tình cảm của tiền vệ đang thi đấu CLB CAHN dành cho nửa kia của mình. Phan Văn Đức là một trong những cái tên sáng giá của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Không chỉ được người hâm mộ chú ý bởi tài năng sân cỏ, anh còn khiến mọi người ngưỡng mộ về gia đình và cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn, hạnh phúc bên vợ cùng với các con của mình. Vợ anh là Võ Nhật Linh (SN 1997, quê ở Nghệ An), cô nàng từng gây chú ý với hình ảnh cô giáo mầm non xinh đẹp, dễ thương. Kể từ khi về chung một nhà cặp đôi này đã có 2 nhóc tỳ, bé gái đầu lòng sinh vào tháng 8/2020, bé thứ hai vào tháng 4/2022. Ngoài công việc ở đội bóng, Phan Văn Đức và vợ Võ Nhật Linh cũng đầu tư xây dựng một khách sạn ở Cửa Lò, Nghệ An lấy tên "Duli Hotel". Vợ chồng Phan Văn Đức cũng đang lên kế hoạch kinh doanh nhà hàng trong thời gian tới. Tiền vệ Phan Văn Đức vẫn chưa thể tập luyện trở lại sau phẫu thuật chấn thương. Hiện tại cầu thủ sinh năm 1996 đang trong quá trình hồi phục vì vậy anh cũng có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn.

