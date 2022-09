Đi dặm lúa, bà Tưng để lộ vòng một "ná thở"

Còn nhớ clip đi dặm lúa của bà Tưng đăng tải năm ngoái nhận được lượt xem “khủng” của dân mạng. Trong đó, cô nàng mặc áo cổ khá rộng, quần short, không mặc áo bao hay đeo ủng như nhiều bà con nông dân khác. Năm nay, hiện tượng mạng bà Tưng lại tiếp tục đăng clip với nội dung tương tự. Cô thừa nhận bản thân không đi làm thật mà chỉ “diễn cho vui” và chia sẻ thêm: “Huyền Anh sinh ra vùng miền nông thôn – Miền Núi. Học sinh miền núi đều được cộng thêm 1 điểm ưu tiên... Giờ vào Sài Gòn hơn 10 năm rồi, mà vẫn giữ “quốc tịch” Nghệ An chứ chưa có chuyển hộ khẩu vào Sài Gòn vì không nỡ chuyển, thấy lưu luyến quê hương, lưu luyến đàn gà quê, ruộng đang còn mà khoán lại cho họ hàng thu hoạch, cuối năm lấy ít về ăn thôi. Phá phách này có là gì đâu, đi học đánh lộn với con trai là chuyện bình thường. Đi ăn trộm ngô với dưa hấu với đám bạn khoái ghê. Tội lỗi tội lỗi”. Hot girl bà Tưng nói thêm. Bà Tưng “nổi như cồn” cách đây nhiều năm với một clip nhảy gợi cảm. Sau đó, cô liên tục đăng ảnh hở bạo, phát ngôn gây sốc. Nhưng một thời gian sau, hiện tượng mạng này đã “ở ẩn”, sống kín tiếng hơn trước. Bà Tưng chọn cho mình con đường kinh doanh. Bởi vậy dù không còn hoạt động nhiều trong showbiz nữa nhưng bà Tưng vẫn có cuộc sống khiến nhiều người phải mơ ước và sở hữu tài sản giá trị khi tuổi còn khá trẻ. Sở hữu thềm ngực khủng, làn da trắng nõn cùng gương mặt xinh đẹp chuẩn xu hướng thời đại, bà Tưng rất biết cách níu chân người nhìn với phong cách trưng diện của mình. Ngắm bà Tưng trong những thiết kế thời trang hiện đại đã quen thuộc, tuy nhiên, ngắm cô ở trong bối cảnh làng quê lại càng bắt mắt hơn hẳn. Bà Tưng cứ mỗi mùa Tết về quê là lại gây "náo loạn" mạng xã hội với sắc vóc của mình. So với phong cách nhiều năm trước, hiện tượng mạng này giờ đây có phần hở nhiều hơn cả dù sự xinh đẹp không hề đổi. Bà Tưng luôn nâng kịch tính lên với những màn làm nông như chặt chuối, nhổ sắn, cho chó ăn cơm với những chiếc áo 2 dây cổ vuông. Dù mặc ngắn nhưng cô cũng giải thích rằng, mình luôn đầy đủ phụ tùng 2 lớp. Bà Tưng ( Lê Thị Huyền Anh) là hiện tượng mạng đình đám nổi tiếng cách đây 7-8 năm trước. Bẵng đi thời gian ồn ào, gái xinh quê Nghệ An gần đây quay trở lại với hình ảnh ngoan hiền, điềm đạm và trưởng thành hơn.

