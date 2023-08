Đi cổ vũ bóng đá, gái xinh Nam Định khoe mặt đẹp miễn chê

Trần Bích Hạnh (sinh năm 1993, quê Nam Định) được mệnh danh là "hot girl phòng gym", "nữ thần phòng gym" nhờ sở hữu body đẹp như tượng tạc. Cô nàng từng "gây sốt" với câu chuyện "lột xác" ngoại hình một cách ngoạn mục. Mới đây, trong trận đấu tâm điểm tại V-League 2023 giữa CLB Công an Hà Nội và Hà Nội FC, Trần Bích Hạnh cũng có mặt tại SVĐ Hàng Đẫy để theo dõi và cổ vũ cho các cầu thủ thi đấu dưới sân. Xuất hiện trên khán đài, Bích Hạnh không quên để lại những bức ảnh khoe góc mặt đẹp không góc chết của mình. Đây không phải lần đầu tiên Bích Hạnh tới SVĐ Hàng Đẫy cổ vũ bóng đá. Cô nàng đã đến xem trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội gặp Hà Tĩnh. Chính việc thường xuyên xuất hiện ở trận đấu CLB CAHN thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy của Bích Hạnh khiến các fan của Bích Hạnh đặt câu hỏi rằng nàng hot girl đang crush cầu thủ nào của đội bóng ngành Công an? Trở lại với đời tư của Bích Hạnh, cô nàng từng gây ấn tượng với câu chuyển giảm cân thành công và hiện tại đang có body vạn người mê. Trong quá khứ, Bích Hạnh sở hữu vóc dáng mũm mĩm, nặng đến 70kg. Cô nàng còn bị đặt cho biệt danh "rùa rụt cổ" vì body ngấn mỡ. Cô gái Nam Định đã "lột xác" bằng cách tập gym, ăn uống khoa học. Sau một thời gian kiên trì, Bích Hạnh giảm 27kg, vóc dáng săn chắc, cơ bụng 6 múi. Gymer Nam Định sở hữu số đo ba vòng đáng mơ ước: 92-58-93 (cm). Hành trình giảm cân thần kỳ của Bích Hạnh không chỉ "gây sốt" mạng xã hội trong nước mà còn khiến dân mạng Trung Quốc chú ý. Loạt ảnh trước và sau khi giảm cân thành công của Bích Hạnh được một trang báo đăng tải với những dòng ca ngợi: "Cô gái sở hữu vòng eo con kiến, chỉ 21 inch thần kỳ", "Hot girl Việt có vòng 3 quyến rũ"...

