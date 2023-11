Đẹp tựa tiên nữ giáng trần, "búp bê cổ trang" xứ Trung gây sốt mạng

Mới đây, sự kiện diễn ra tại Trung Quốc gây chú ý. Hình ảnh của "búp bê cổ trang" là Điền Hi Vi xuất hiện tại sự kiện cũng nhanh chóng được chia sẻ trên truyền thông, lẫn mạng xã hội. "Xinh đẹp tỏa sáng luôn đó", "Điền Hi Vi chính là minh chứng cho kiểu mặt học sinh mà body phụ huynh điển hình", "Cô này đẹp quá, váy xanh càng tôn dáng hơn", "Sao cô ấy có thể đẹp đến vậy, có thể gọi là đẹp nhất đêm hội không? Tôi nhìn mãi mà không chán", "Cô này vòng 1 đẹp, da trắng nên cứ diện váy cúp, trễ vai là lại gây 'sốt' liền",... là những bình luận của cư dân mạng. Trên thảm đỏ, Điền Hi Vi được khen ngợi xinh tựa công chúa ngoài đời thực khi diện mẫu váy cúp ngực màu xanh đính đá, kết hợp cùng vương miện trắng. Thiết kế váy với phần trên ôm sát, tôn vòng 1 đầy đặn và vòng eo thon, phần chân váy xếp ly xòe bồng bềnh giúp Điền Hi Vi thêm phần thu hút hơn. Tại sự kiện, Điền Hi Vi vinh dự nhận giải “Nữ diễn viên trẻ nhảy vọt của năm” với vai diễn Liên Mạn Nhi trong "Điền canh kỷ". Phim cũng đoạt giải "Phim truyền hình xuất sắc của năm". Điền Hi Vi (Tian Xiwei) tốt nghiệp chuyên ngành biểu diễn của Học viện Sân khấu Thượng Hải, từng góp mặt diễn xuất trong nhiều dự án như: Đợi em trong tháng năm đằng đẵng, Người bạn thực sự của tôi, Nhân duyên đại nhân xin dừng bước,... Điền Hi Vi sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, nhan sắc trong veo, ngọt ngào mà cô còn được biết đến với biệt danh "Búp bê cổ trang'', ''Nữ thần thanh xuân thế hệ mới''. Song, tuy có vóc dáng thanh mảnh, nhưng vòng 1 đầy đặn, vòng eo siêu nhỏ cùng chiều cao lên đến gần 1m70, Điền Hi Vi nhiều lần lộ "thân hình phụ huynh" khi diện những trang phục gợi cảm, trưởng thành như váy cúp ngực, trễ vai hay hai dây. Đời thường, Điền Hi Vi theo đuổi hình ảnh ngọt ngào, cá tính. Cô nàng thường xuyên xuất hiện với những dáng đầm công chúa hay những mẫu áo phông, quần jeans đơn giản. Điền Hi Vi chuộng những tông màu sáng, làm nổi bật làn da trắng của mình như hồng, trắng, xanh,... Kết hợp cùng lối make up nhẹ nhàng cùng mái tóc đen dài cũng giúp cô trông hack tuổi hơn.

