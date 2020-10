Đẹp trong veo tựa như sương mai, nữ sinh Thái Nguyên tạo điểm nhấn

Lưu Thị Thu Trang (sinh năm 2001, quê Thái Nguyên) hiện đang là nữ sinh nhận về sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Được biết, cô nàng đang là sinh viên khoa Công nghệ dệt may, trường ĐH Công nghiệp dệt may Hà Nội. Nữ sinh 10x sở hữu vẻ đẹp xinh xắn, đáng yêu nhưng cũng không kém phần cá tính. Lưu Thị Thu Trang từng “nổi như cồn” trên mạng xã hội với hình ảnh được chụp trong khi trú mưa. Kể từ đó, trang cá nhân facebook của cô nhận được đông đảo lượt theo dõi và tương tác. Chia sẻ về lý do theo học trường dệt may, Trang cho biết từ nhỏ cô nàng đã thích làm thiết kế. Nhưng vì không có điều kiện để theo học, nên Trang quyết định chuyển sang ngành Công nghệ may để vẫn có cơ hội làm bạn với chiếc kim, sợi chỉ. Được biết, gái xinh Thái Nguyên đã nhận làm thêm việc đóng gói sản phẩm cho một xưởng may ở gần trường ngay từ năm nhất đại học. Cũng theo chia sẻ của Thu Trang, học ngành này có rất nhiều thứ thú vị đặc biệt có thể tự mặc đồ của mình may, được thiết kế sáng tạo quần áo, có thể tái chế lại những bộ đồ cũ hỏng bỏ đi thành 1 bộ đồ cực "trend". Thu Trang nhìn nhận mọi thứ xảy đến với thái độ lạc quan, vui vẻ. Khi được mọi người nhận xét có nét đẹp lai Hàn, Thu Trang chỉ cười và nói rằng bố mẹ mình đều là người Việt Nam. Ngoài thời gian học thì hiện Trang là người mẫu ảnh tự do. Thu Trang đang có dự định và dần bắt đầu lên kế hoạch cho bản thân để có thể tự mở một xưởng may quần áo sau khi ra trường. Giữa xinh đẹp và thông minh, Thu Trang chọn thông minh với lý do “có quá nhiều người xinh đẹp rồi”. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Nữ sinh từng tặng hoa cho tổng thống Donald Trump 2 năm trước bây giờ ra sao? - Nguồn: SaoStar

