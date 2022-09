Đến Quy Nhơn ngay thôi, check in như “bay giữa ngân hà“

Quy Nhơn không chỉ có biển xanh nắng vàng mà còn có 1 tọa độ khám phá rất ấn tượng đó là Trung tâm Khám phá khoa học. Ảnh: @hmith_ Trung tâm Khám phá khoa học hiện nay là địa điểm check in mới ở Quy Nhơn, tọa lạc tại Số 10, Đại lộ khoa học, phường Ghềnh Ráng. Thời gian mở cửa tự do vào thứ 3, các ngày khác phải đi theo đoàn. Ảnh: @_nht68Địa điểm check in Quy Nhơn này vừa là giáo dục khoa học, vừa phát triển du lịch khoa học hướng đến đối tượng trẻ em, học sinh, sinh viên tỉnh Bình Định và khách tham quan du lịch trong nước cũng như quốc tế khi đến Bình Định. Ảnh: Thanh Son Tran, Thai Duong Nguyen Đây là mô hình Nhà chiếu hình vũ trụ thứ 2 và hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á. Ảnh: @thanhhnga Thời gian qua có không ít du khách đến tham quan, khám phá tại đây. Ảnh: Hoàng Điệp Ngoài ra nhiều bạn trẻ khi đến Trung tâm khám phá khoa học cũng cho ra lò nhiều hình ảnh "sống ảo" đẹp mê ly như bay giữa ngân hà. Ảnh: Thanh Son Tran, Thai Duong Nguyen Loạt hình ảnh check in Trung tâm khám phá khoa học nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng, ai cũng mong muốn được đến đây 1 lần để trải nghiệm. Ảnh: @akihiharu.1827 Được biết chức năng Trung tâm Khám phá khoa học Bao gồm các tiểu phần: Nhà mô hình vũ trụ, Bảo tàng khoa học, Khu khám phá Vật lý học, Khu khám phá Toán học, Khu khám phá Khoa học sự sống, Khu khám phá Hóa học, Khu khám phá Thiên văn học, Khu khám phá về khoa học môi trường,... Ảnh: Thanh Son Tran, Thai Duong Nguyen Mỗi khu vực lại trưng bày các mô hình, hình ảnh khoa học khác nhau vô cùng thú vị, đẹp mắt. Ảnh: @tpthuy_ Đây là điểm đến hấp dẫn ở Quy Nhơn bạn nên ghé tới khám phá và check-in những bức hình lung linh, nhất là với những tín đồ đam mê khoa học. Ảnh: @tpthuy_ Bên cạnh đó, Trung tâm khám phá khoa học Quy Nhơn còn có những không gian khác như quán cà phê, thư viện khoa học cộng đồng, góc đọc sách hay cửa hàng bán đồ lưu niệm…Ảnh: Lê Thu Quỳnh Nếu là người ưa khám phá, mê khoa học, đây là điểm đến bạn không nên bỏ qua. Ảnh: Lê Thu Quỳnh

Quy Nhơn không chỉ có biển xanh nắng vàng mà còn có 1 tọa độ khám phá rất ấn tượng đó là Trung tâm Khám phá khoa học. Ảnh: @hmith_ Trung tâm Khám phá khoa học hiện nay là địa điểm check in mới ở Quy Nhơn, tọa lạc tại Số 10, Đại lộ khoa học, phường Ghềnh Ráng. Thời gian mở cửa tự do vào thứ 3, các ngày khác phải đi theo đoàn. Ảnh: @_nht68 Địa điểm check in Quy Nhơn này vừa là giáo dục khoa học, vừa phát triển du lịch khoa học hướng đến đối tượng trẻ em, học sinh, sinh viên tỉnh Bình Định và khách tham quan du lịch trong nước cũng như quốc tế khi đến Bình Định. Ảnh: Thanh Son Tran, Thai Duong Nguyen Đây là mô hình Nhà chiếu hình vũ trụ thứ 2 và hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á. Ảnh: @thanhhnga Thời gian qua có không ít du khách đến tham quan, khám phá tại đây. Ảnh: Hoàng Điệp Ngoài ra nhiều bạn trẻ khi đến Trung tâm khám phá khoa học cũng cho ra lò nhiều hình ảnh "sống ảo" đẹp mê ly như bay giữa ngân hà. Ảnh: Thanh Son Tran, Thai Duong Nguyen Loạt hình ảnh check in Trung tâm khám phá khoa học nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng, ai cũng mong muốn được đến đây 1 lần để trải nghiệm. Ảnh: @akihiharu.1827 Được biết chức năng Trung tâm Khám phá khoa học Bao gồm các tiểu phần: Nhà mô hình vũ trụ, Bảo tàng khoa học, Khu khám phá Vật lý học, Khu khám phá Toán học, Khu khám phá Khoa học sự sống, Khu khám phá Hóa học, Khu khám phá Thiên văn học, Khu khám phá về khoa học môi trường,... Ảnh: Thanh Son Tran, Thai Duong Nguyen Mỗi khu vực lại trưng bày các mô hình, hình ảnh khoa học khác nhau vô cùng thú vị, đẹp mắt. Ảnh: @tpthuy_ Đây là điểm đến hấp dẫn ở Quy Nhơn bạn nên ghé tới khám phá và check-in những bức hình lung linh, nhất là với những tín đồ đam mê khoa học. Ảnh: @tpthuy_ Bên cạnh đó, Trung tâm khám phá khoa học Quy Nhơn còn có những không gian khác như quán cà phê, thư viện khoa học cộng đồng, góc đọc sách hay cửa hàng bán đồ lưu niệm…Ảnh: Lê Thu Quỳnh Nếu là người ưa khám phá, mê khoa học, đây là điểm đến bạn không nên bỏ qua. Ảnh: Lê Thu Quỳnh