Đèn lồng thỏ giỏ tre hot trend mùa trung thu này có gì đặc biệt?

Những năm gần đây, đồ chơi mang phong cách truyền thống, được làm thủ công hút khách dịp Tết Trung thu. Bên cạnh các mặt hàng không thể thiếu trong dịp này như đèn lồng, đèn ông sao, các hình tượng nhân vật tuổi thơ như chú Tễu, chị Hằng, chú Cuội… thì năm nay trên thị trường còn xuất hiện những chiếc đèn lồng làm từ giỏ tre, đơn giản, mộc mạc nhưng lại được khách hàng nhiệt tình săn đón. Một chiếc đèn lồng thỏ giỏ tre bao gồm 1 lồng đèn giỏ tre, thỏ bông, cán đèn, dây đèn và đèn nháy 3 chế độ. Trên Facebook, Tiktok shop,... chúng được rao bán rầm rộ với giá từ 25.000-30.000 đồng/chiếc. Tại các cửa hàng trên phố tại Hà Nội, giá của đèn lồng dao động 45.000-60.000 đồng/chiếc. Bắt “trend” trên mạng xã hội, bạn Thu Hương (sống tại Hà Nội) cho biết: “chiếc đèn lồng mang vẻ vintage nên dễ phối đồ. Thêm nữa có đèn led bên trong nên khi chụp ảnh hay quay hình sẽ khá lung linh. Mình nghĩ đó là lý do mà chiếc đèn này làm mưa làm gió trên Tiktok". Tại tuyến phố chuyên đồ chơi Trung thu như Hàng Mã, Lương Văn Can, Hàng Lược, Đồng Xuân… chiếc đèn thỏ này hiện được bày ở vị trí bắt mắt. Một số tiểu thương cho biết, mặt hàng này hiện đang bán khá chạy, có nơi số lượng đạt đến 300 chiếc/ngày. Trong khi đó, nguồn hàng nhập đèn lồng thỏ khan hiếm, nên một số nơi đang rơi vào tình trạng cháy hàng, dù còn khoảng vài tuần nữa mới đến Trung thu. Về giá cả, càng đến gần Trung thu, giá các mặt hàng đồ chơi sẽ tăng hơn, nhưng không quá cao so với ngày thường. Đèn ông sao có giá từ 10.000-30.000 đồng; đèn lồng trung thu hình thú phát sáng có giá từ 45.000 đồng; đèn lồng giấy phát nhạc từ 30.000-60.000 đồng/chiếc; mặt nạ giấy từ 15.000-40.000 đồng/chiếc; đầu lân có giá cao hơn, từ 150.000-600.000 đồng/chiếc tùy loại…

