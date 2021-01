Đầu năm mới, hot girl Linh Ka "comeback" với kênh Youtube mới toanh

Cuối năm 2020, hot girl Linh Ka bất ngờ thông báo kênh Youtube hơn 600.000 follow của cô nàng không cánh mà bay. Dù đã rất cố gắng nhưng cô nàng vẫn không có cách nào để khôi phục lại những video, hình ảnh bị xóa trên cả hai kênh trên. Dù tiếc nuối công sức hơn 4 năm gầy dựng nhưng Linh Ka đã quyết tâm "làm lại từ đầu". Cụ thể, Linh Ka đã thành lập kênh Youtube mới với tên "Linh Ka Official" (giống với tên kênh cũ). Vừa mới thành lập chưa đầy một ngày và chỉ mới đăng tải một video clip nhưng lượt đăng ký trên kênh Youtube mới của Linh Ka đã đạt gần 1000 người. Theo đánh giá của nhiều người, lần "comeback" này của Linh Ka là khá thuận lợi vì không dễ để có lại được số người follow cao như vậy. Theo dõi kênh mới của Linh Ka, video đầu tiên đăng tải, nhân vật chính hóa ra lại không phải là cô nàng hot girl mà là chú chó cô nàng đang nuôi. Với tiêu đề "LET’S MEET MỠ: Giống loài 'chân ngắn đít to' xâm chiếm và đô hộ trái tim Linh Ka", Linh Ka đã kể lại cơ duyên gặp gỡ giữa Bé Mỡ và mình. Nhân vật chính trong clip mới của Linh Ka được dân tình nhận xét hạ gục trái tim netizen bởi độ đáng yêu và vô tư hết nấc. Theo như chia sẻ trong video, Linh ka dự định nuôi một em chó Corgi nên đã liên hệ với một anh chuyên về Corgi ở Hà Nội. Tuy nhiên, bé đầu tiên mà Linh Ka nhận nuôi lại không may qua đời dù chưa về nhà với cô nàng. Dù buồn nhưng cô bạn hot girl vẫn liên hệ và quyết định nhận nuôi Bé Mỡ. Do quá u mê em nên giờ Linh Ka đã trở thành một "cô sen chuyên nghiệp". Mời quý độc giả đón xem thêm video: LINH KA "Em Cũng Có Tuổi Thơ Dữ Dội Đấy Chứ !" - Nguồn: YAN News

