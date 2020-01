Đau lòng shipper bị bom hàng, ngậm ngùi ngồi ăn pizza trên vỉa hè

Mới đây, hình ảnh một nam shipper ngồi ngậm ngùi ăn chiếc bánh pizza bên vỉa hè được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Được biết, anh chàng bị khách bom chiếc bánh trị giá 240.000 đồng, không biết làm thế nào nên đành ngồi ăn, coi như tự thưởng cho bản thân sau bao ngày làm việc vất vả. Nói vậy để an ui bản thân mà thôi, chứ một đơn hàng, nam shipper nhận được phí ship chẳng đáng bao nhiêu, thế nhưng thỉnh thoảng lại bị bùng hàng giá trị lên tới mấy trăm nghìn đồng cũng phải ngậm ngùi chấp nhận chứ không biết phải làm sao. Khách hàng ngày nay nhiều người đặt cho vui tay, không thích nhận chỉ cần không nghe điện thoại, tắt máy là xong. Shipper là một nghề vừa vất vả vừa nhiều rủi ro. Thế nhưng nhiều người vẫn tìm thấy niềm vui trong công việc, họ lạc quan cho rằng đôi lúc bị bùng hàng thì cứ coi như một bữa được ăn ngon chứ nếu tự bỏ tiền ra để mua thì chẳng bao giờ dám. Bạc bẽo thế mà vẫn đội nắng, dầm mưa vất vả để giao hàng đúng giờ cho khách. Lý do shipper bị bùng hàng cũng vô vàn, nhiều người không nghe máy, nhiều người lại cho rằng đến muộn đồ ăn nguội không muốn ăn, nào là hết tiền nhận, mua không đúng ý khách,....Ấy vậy mà vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận. Có shipper bị bùng tới vài chục cốc che, vài chục ly trà sữa, không biết làm cách nào để ăn hết cũng đành ngậm ngùi đem tặng lại một số shipper khác. Đúng là làm bao nhiêu ngày không đủ tiền bù cho một đơn hàng bị bom. Trong khi nhiều người vui vẻ, coi như là tai nạn nghề nghiệp khi bị bom hàng thì từng có một số hình ảnh người đàn ông shipper khóc nấc vì bị bom hàng. Có thể số tiền vài trăm, vài triệu không quá to so với một số người nhưng đối với những người lao động chân tay như shipper thì đó là khoản tiền lớn, giúp họ trang trải cuộc sống, gửi về quê nuôi gia đình. Bình thường ăn suất hơn bình dân 30.000 đồng còn suy đi tính lại, ấy vậy mà có những ngày phải uống trà sữa thay cơm. Bom đồ ăn còn còn đỡ, nhiều shipper bị bom những món hàng, vật phẩm lưu niệm không biết làm thế nào, ship không được mà mang về nhà không xong. Xem thêm clip: Shipper KHÓC NGHẸN vì bị 'BÙNG HÀNG' 3 con gà gần 1 triệu đồng - Nguồn: Youtube

