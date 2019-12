Nỗi khổ nghề shipper: loạt lý do bom hàng “nghe vô lý những lại rất thuyết phục“

Bị boom hàng là chuyện "thường ngày ở huyện" mà bất kỳ shipper nào cũng gặp phải. Lý do để không nhận hàng thì có nhiều vô kể, tuy nhiên đa số là không nghe điện thoại và đi vắng. Bên cạnh đó cũng có những lý do "trời ơi đất hỡi" khiến shipper không biết nên khóc hay cười. Shipper bị bom hàng vì lý do...thời tiết quá nóng, khách đang ngồi điều hoà không muốn ra ngoài. Thế này mới biết, làm nghề giao hàng khổ đến mức độ nào, nắng nóng vẫn di chuyển liên tục ngoài đường. Đặt hàng rồi không nhận là chuyện bình thường thôi, khách hàng này thậm chí còn doạ "đưa tới là đập chết" khiến shipper hết hồn. Đôi lúc có những lý do bùng hàng vô cùng tế nhị và ngang trái khiến shipper dở khóc dở cười. Đi đẻ nên không nhận hàng được, lý do nghe vô lý nhưng rất thuyết phục, không ai có thể trách được. Khách đặt vì "vui mồm" thế này thì anh em shipper bỏ nghề hết mất thôi. Đây chính xác là khách hàng đáng thương nhất của năm vì đặt hàng xong lại mắc chứng mất trí nhớ. Mua hàng cũng phải xem ngày mới được, tháng 7 cô hồn nên nhiều người tránh mua bán, chỉ tội shipper lại mếu máo hoàn hàng về. Lại tiếp tục thêm một trường hợp siêu khó đỡ mà shipper gặp phải. Mua hẳn iphone 6 mà đi biểu tình bị bắt thì dù muốn về nhận, khách hàng cũng đành "lực bất tòng tâm". Xem thêm clip: Shipper bị "bom" hàng vì lý do khó đỡ: "Khách bảo không mua, mang đến đập chết" - Nguồn: Youtube

