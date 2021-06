Đặt chữ lên bánh sinh nhật, cô gái nhận sản phẩm muốn “xỉu“

Mới đây, câu chuyện về một cô gái đặt bánh sinh nhật trên mạng và nhận về sản phẩm "thảm họa" đang khiến netizen "cười nghiêng ngả". Cụ thể, cô gái này đặt chiếc bánh sinh nhật màu tím, và kèm yêu cầu viết chữ như mẫu là "chỉ giữ lại chữ happy birthday như ảnh, còn tên ghi là Fiancé". Tuy nhiên, khi sản phẩm nhận về cô gái này phải "tá hỏa" một phen bởi dòng chữ mà người làm bánh ghi lên lại bê nguyên câu "happy birthday Như ảnh". "Thảm họa" đặt hàng trên mạng này quá hi hữu đến mức khó ai có thể tin sẽ xảy ra. Vì trước đó cô gái cũng đã ghi rõ tên người trên bánh sinh nhật là Fiancé rất cụ thể với người bán hàng. Nhân tiện câu chuyện mua hàng online "dở khóc dở cười" của cô gái trên, cư dân mạng đã khoe về sự cố những chiếc bánh mừng sinh nhật "trời ơi đất hỡi" mà mình gặp phải. Chiếc bánh kem tuy rất đẹp thế nhưng dòng chữ "Anniversary" lại dồn một góc mất hết thẩm mỹ. Từ "Công chúa" mà người bán ghi nhầm lẫn thế nào lại thành "Công chúc". Khi người mua đặt bánh một đường nhưng sản phẩm nhận về một nẻo. Chuyện gặp phải những thành phẩm khác một trời một vực so với hình từ thợ làm bánh có lẽ không còn quá xa lạ với những người có thói quen mua hàng online. Bánh đặt trên mạng xinh đẹp lung linh bao nhiêu thì sản phẩm lại trở thành "thảm họa" bấy nhiêu. Thành phẩm nhìn qua có vẻ hao hao, nhưng chú ý tới chi tiết thì phải "ngã ngửa". Đi mua bánh kem qua mạng quả thực là trò may rủi và đánh cược vào độ vui tính của thợ làm bánh. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhiều chiêu trò bán hàng trực tuyến trong mùa giảm giá - Nguồn: VTV24

