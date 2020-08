Danh tính nữ sinh diện áo dài trắng để lộ ba vòng hoàn hảo

Nguyễn Thị Trà Giang (Buôn Ma Thuật), hay có nick name Shushi Jang là nữ sinh hot trên MXH, được CĐM chú ý sau khi đăng tải những tấm ảnh diện áo dài đầy tỏa sáng và xinh xắn. Ảnh: Hội những người thích ngắm trai châu Á. Hiện tại, nữ sinh 10x này đang thu hút đến gần 180.000 lượt follow trên mạng xã hội. Diện áo dài trắng nhưng nhan sắc, thần thái của hot girl vẫn toát lên vẻ đẹp rất tỏa sáng, nổi bật như người mẫu. Trà Giang là cô gái rất chuộng vẻ đẹp trong sáng, thanh thuần của áo dài trắng. Cô nàng luôn chọn trang phục truyền thống này cho những dịp đặc biệt trong trường. Có lần, hot girl còn gây chú ý khi biến tấu chiếc áo dài nữ sinh thành áo bà ba bằng cách vuốt thẳng 2 tà áo dài và xếp gọn thành tà ngắn qua hông, khéo léo nhét phần còn thừa vào quần. Chỉ trong 3 động tác, Trà Giang nhanh chóng biến tấu áo dài thành áo bà ba xinh xắn, phù hợp đi học ngày mưa gió cho nữ sinh. Trong đời thường, Trà Giang thể hiện gu thời trang với cách phối đồ đa dạng, từ phong cách năng động tới nữ tính dịu dàng. Hai tông màu be, trắng được Trà Giang chọn làm màu chủ đạo trong tạo hiệu ứng "làm mát" mắt nhìn. Cách phối đồ của nữ sinh Buôn Ma Thuật Trà Giang được nhiều bạn nữ ưa thích và học hỏi. Ảnh: Hội những người thích ngắm trai châu Á. Mời quý độc giả đón xem thêm video Nữ sinh Nghệ An nói nhiều thứ tiếng - Nguồn: KÊNH VTC1

