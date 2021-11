Danh tính hot girl xứ Huế lộ ảnh đời thường gợi cảm hết nấc

Nguyễn Trà My là hot girl nổi tiếng trên MXH nhờ sở hữu gương mặt ngây thơ, dễ thương và vóc dáng gợi cảm, đường cong nuột nà. Gái xinh này sinh năm 1998, đến từ Huế. Được biết, cô nàng là cựu sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế. Trà My có hơn 112.000 follow Instagram và gần 56.000 lượt theo dõi Facebook. Mỗi bài đăng đều thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Nàng hot girl 9x sở hữu vóc dáng đẹp gợi cảm, gây ấn tượng với số đo 90-59-92. Cô nàng sở hữu gương mặt xinh như búp bê với những đường nét nhỏ nhắn, thanh thoát. Trà My không có chiều cao nổi bật nhưng lại gây ấn tượng với thân hình có tỉ lệ hoàn hảo. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những bức ảnh xinh đẹp, gợi cảm. Cô đặc biệt yêu thích những thiết kế ôm sát cơ thể, khoe khéo đường cong nữ tính. Để có body chuẩn, cô kết hợp chế độ ăn uống và tập cardio mỗi ngày. Ngoài ra, Trà My còn kết thân với yoga, dance để cơ thể linh hoạt và mềm mại hơn. Hiện tại Trà My hướng mình theo công việc mẫu ảnh, KOLs... ngoài thời gian học ở trường. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Huế, Trà My không theo nghề mà chọn làm những công việc mình yêu thích. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

