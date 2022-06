Đang thay nước hồ cá Koi, vợ mắc đi chơi suýt gây ra thảm hoạ

Ai cũng biết cá Koi là loại cá cảnh đắt tiền nên người nuôi phải chăm sóc vô cùng cẩn thận. Đặc biệt những gia đình nuôi số lượng lớn, chỉ cần một sai sót nhỏ là có thể mất trắng hồ cá bạc tỷ. Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ một đoạn clip ghi lại hình ảnh hồ cá Koi đang trong hồ nước cạn dưới tiết trời nắng nóng. Được biết, nguyên nhân dẫn đến tình huống này là do chị vợ đang thay nước hồ cá thì bạn gọi đi chơi. Không biết do đãng trí hay quá hào hứng với cuộc hẹn mà cô vợ để mặc đàn cá Koi mắc cạn rồi bỏ đi. Đi làm về, người chồng ra hồ thăm cá và "đứng hình" mất vài giây khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngay lập tức, anh chồng vội vàng đi kéo vòi bơm nước vào hồ, “cấp cứu” những chú cá. Thấy nước chảy yếu, một vòi bơm không thể nhanh chóng đầy hồ, người đàn ông lại lấy xô lớn rồi nhặt từng chú cá cho vào bên trong và tiếp nước. Trong quá trình cứu đàn cá Koi, người chồng còn tranh thủ lấy điện thoại ra chụp lại cảnh đàn cá mắc cạn để về làm bằng chứng. Cư dân mạng đoán rằng chị vợ chắc hẳn bình thường hay cãi nên phải “nói có sách, mách có chứng” mới không thể chối sai sót lần này được. Khoảng vài tiếng sau, cô vợ mới đi chơi về đến nhà. Thấy đàn cá Koi nằm trong thùng và chậu nước có vẻ ổn, cô liền giúp chồng thả lại vào bên trong hồ như để chuộc lỗi. Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip đã thu hút nhiều lượt xem cũng như những bình luận hài hước. Ai cũng thấy may mắn cho người vợ vì đàn cá còn nguyên vẹn, nếu có chuyện gì xảy ra thì chẳng biết phải nói với anh xã như thế nào.

Ai cũng biết cá Koi là loại cá cảnh đắt tiền nên người nuôi phải chăm sóc vô cùng cẩn thận. Đặc biệt những gia đình nuôi số lượng lớn, chỉ cần một sai sót nhỏ là có thể mất trắng hồ cá bạc tỷ. Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ một đoạn clip ghi lại hình ảnh hồ cá Koi đang trong hồ nước cạn dưới tiết trời nắng nóng. Được biết, nguyên nhân dẫn đến tình huống này là do chị vợ đang thay nước hồ cá thì bạn gọi đi chơi. Không biết do đãng trí hay quá hào hứng với cuộc hẹn mà cô vợ để mặc đàn cá Koi mắc cạn rồi bỏ đi. Đi làm về, người chồng ra hồ thăm cá và "đứng hình" mất vài giây khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngay lập tức, anh chồng vội vàng đi kéo vòi bơm nước vào hồ, “cấp cứu” những chú cá. Thấy nước chảy yếu, một vòi bơm không thể nhanh chóng đầy hồ, người đàn ông lại lấy xô lớn rồi nhặt từng chú cá cho vào bên trong và tiếp nước. Trong quá trình cứu đàn cá Koi, người chồng còn tranh thủ lấy điện thoại ra chụp lại cảnh đàn cá mắc cạn để về làm bằng chứng. Cư dân mạng đoán rằng chị vợ chắc hẳn bình thường hay cãi nên phải “nói có sách, mách có chứng” mới không thể chối sai sót lần này được. Khoảng vài tiếng sau, cô vợ mới đi chơi về đến nhà. Thấy đàn cá Koi nằm trong thùng và chậu nước có vẻ ổn, cô liền giúp chồng thả lại vào bên trong hồ như để chuộc lỗi. Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip đã thu hút nhiều lượt xem cũng như những bình luận hài hước. Ai cũng thấy may mắn cho người vợ vì đàn cá còn nguyên vẹn, nếu có chuyện gì xảy ra thì chẳng biết phải nói với anh xã như thế nào.