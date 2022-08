Đăng ảnh tình tứ, Đoàn Văn Hậu để lộ mặt mộc của bạn gái

Sau khi công khai hẹn hò, cầu thủ Đoàn Văn Hậu và người đẹp Doãn Hải My thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Thậm chí, Đoàn Văn Hậu còn lập hẳn một tài khoản Instagram có tên @family_doan_doan để đăng tải những hình ảnh chung cũng như clip tình tứ với Doãn Hải My. Mới đây trên chính trang cá nhân đó đã đăng tải hình ảnh mới của cặp đôi này, theo đó cả 2 diện đồ đơn giản, cùng nhau đi ăn. Nhưng bất ngờ hơn cả chính là mặt mộc của bạn gái Đoàn Văn Hậu. Khi không trang điểm, gương mặt nàng WAG trông kém sắc sảo, làn da cho chút nhợt nhạt. Chính cô nàng cũng phải vào dằn mặt bạn trai: "Tôi xấu ông ơi ôi trời ơi…". Tin đồn Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My hẹn hò xuất phát từ đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 khi nam cầu thủ người Thái Bình xuất hiện và cổ vũ cho bạn gái. Sau cuộc thi, khán giả tiếp tục bắt gặp anh chàng hộ tống người đẹp đi diễn thời trang. Dù cặp đôi đã chính thức công khai chuyện tình cảm nhưng chưa có ý định tiến tới hôn nhân. Trao đổi với Tiền Phong, phía người đẹp Doãn Hải My khẳng định cả hai chưa tính tới chuyện đám cưới. Từ khi công khai yêu nhau cặp đôi liên tiếp tung ra nhiều khoảnh khắc tình tứ. Doãn Hải My được nhận xét là có vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết. Cô hiện là sinh viên năm cuối Đại học Luật và đại diện Hội sinh viên Luật châu Á tại Hà Nội. Do sắp thi tốt nghiệp, thời gian này Doãn Hải My tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để tập trung toàn bộ thời gian cho việc học. Ảnh: Tổng hợp

