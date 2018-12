Chuyện tình ngày ấy - bây giờ của 'Bộ ba sát thủ'

Trong “ Bộ ba sát thủ”, An Japan (tên thật Lê Ngọc Hoài An) kín tiếng nhất. Cô nàng không chuyên tâm cho các hoạt động giải trí như Quỳnh Anh Shyn, cũng ít khi cập nhật cuộc sống cá nhân như Mẫn Tiên. Người hâm mộ chỉ đôi khi thấy hình ảnh hot girl thân mật bên chàng trai giấu mặt. Mới đây, trang cá nhân của anh chàng được cho là bạn trai An Japan thường xuyên xuất hiện khoảnh khắc thân mật giữa hai người. Điều này khiến dân mạng không khó nhận ra họ đang trong giai đoạn hạnh phúc. Bạn trai mới của hot girl Hà thành là Nguyễn Dũng Anh, làm việc và sinh sống tại Hà Nội. Anh là đạo diễn, đồng thời cũng là chủ cửa hàng cà phê ở thủ đô. Trước đó, năm 2015, An Japan chia sẻ chuyện tình với anh chàng điển trai. Trước khi chính thức công khai, cả hai đã trải qua 14 tháng ngọt ngào. Bạn trai cũ của An Japan là DJ có nickname Hip, được đánh giá điển trai không thua các hot boy Hà thành thời bấy giờ. Không gắn bó với con đường nghệ thuật như Quỳnh Anh Shyn, Mẫn Tiên chọn cuộc sống bình lặng và chuyên tâm học tập ở Nhật Bản. Trước khi du học, chuyện tình của Mẫn Tiên và bạn trai Ja Nguyễn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, đôi trẻ chia tay không lâu khi cô nàng lên đường sang Nhật. Khoảng cuối năm 2017, dân mạng phát hiện Mẫn Tiên thường xuyên chia sẻ ảnh chụp bên anh chàng khá điển trai mà cô gọi là "H". Trước loạt hình tình tứ, nhiều người nghi ngờ đây chính là bạn trai của hot girl. Người yêu hiện tại của Mẫn Tiên là Phạm Quang Huân, anh chàng người Hà Nội sở hữu ngoại hình điển trai, là du học sinh. Nhận xét "đối tác" là người ấm áp, biết quan tâm mọi người, Mẫn Tiên thường xuyên đăng hình ảnh tình cảm với Quang Huân trên trang cá nhân. Đôi trẻ còn cùng nhau đi du lịch ở những địa điểm nổi tiếng. Quỳnh Anh Shyn là cô nàng nổi bật nhất của Bộ ba sát thủ. Mối tình lâu dài và đáng nhớ nhất của cô là B Trần. Chuyện tình ngọt ngào trong hơn 3 năm của đôi uyên ương nhận được nhiều sự yêu mến của cộng đồng mạng. Không lâu sau khi chia tay B Trần, hot girl bị phát hiện có mối quan hệ thân thiết với Will Nguyễn. Chưa đầy một năm sau khi chính thức thừa nhận tình cảm, cả hai đã chia tay trong ồn ào khi Will lên tiếng: “Yêu Quỳnh Anh Shyn là sai lầm của cuộc đời mình”. Đó cũng là thời điểm Will vướng phải nghi vấn hẹn hò cùng bạn diễn Kaity Nguyễn. Đầu năm 2017, Quỳnh Anh Shyn gây chú ý khi chia sẻ ảnh “khóa môi” bạn trai tại biển Phú Quốc. Không công khai danh tính "nửa còn lại", song qua những hình ảnh lãng mạn được cô nàng chia sẻ trên Instagram, bạn trai mới của Quỳnh Anh Shyn được nhận xét điển trai.

