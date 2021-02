Đăng ảnh đầu gối thâm, Trâm Anh bị anti-fan buông lời khiếm nhã

Dù ít xuất hiện trước công chúng hơn sau màn lộ clip nóng vào năm 2019, hot girl Trâm Anh vẫn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Mới đây, Trâm Anh khiến dân mạng không khỏi lo lắng khi chia sẻ hình ảnh cơ thể bị thương tích, bầm tím từ trán đến tận đầu gối. Ngay lập tức, bức ảnh của hot girl Thanh Hóa nhận được rất nhiều bình luận hỏi thăm của người hâm mộ. Chia sẻ về lý do bị thương, Trâm Anh cho biết do cô vận động thể dục - thể thao nhiều kết hợp tính tình hậu đậu nên mới dẫn đến việc xuất hiện những vết bầm kia. Tuy nhiên, cũng có những comment khiếm nhã cho rằng lý do đầu gối Trâm Anh thâm là do làm chuyện khác. Nhiều người còn cố tính nhắc lại scandal xưa kia của Trâm Anh để mỉa mai cô kèm những bình luận khiếm nhã. Trước những bình luận kém văn minh, Trâm Anh ngay lập tức ''phản pháo'' lại với một status với giọng điệu cực gắt để đáp trả. Cụ thể, trên trang cá nhân Trâm Anh có viết: "Mới sáng ra làm bực bội à. 25 năm cuộc đời chân tay chưa lúc nào lành lặn luôn. Dân thể thao kèm với tính hậu đậu nên cơ thể chưa lúc nào được bình yên. Rồi mấy người mất não nói "đầu gối thâm kìa", "clip này clip nọ" là ý gì vậy? Nhai đi nhai lại mãi một chuyện không chán hả? Đàn ông con trai mà như mấy chị đàn bà vậy. Lấy chuyện người khác ra để bôi nhọ, cười cợt hả hê thì các anh cảm thấy hãnh diện, tự hào lắm à?... Thật ra tôi biết nói với mấy người mất não thì như nước đổ đầu vịt. Các ông có não thì đã comment hãm như vậy rồi. Cơ mà tôi đang đến tháng nên chửi nhẹ chơi cho giải stress thôi Ghét tôi thì hãy quên tôi như cách các ông quên người yêu cũ đi. Không mất công tao lại phải chặn. Mệt, nhà bao việc. Dạo này cũng hơi bị đanh đá". Trâm Anh nói thêm. Bên dưới bài đăng của Trâm Anh, có rất nhiều người comment an ủi, ủng hộ cô nàng. Hot girl Trâm Anh được nhiều người biết đến hơn sau khi tham gia chương trình Nóng cùng World Cup 2018. Khi tên tuổi đang lên, cô nàng lại vướng phải scandal lộ clip nóng vào tháng 4/2019. Sau một khoảng thời gian, nàng hot girl xứ Thanh đã mạnh mẽ vượt qua được scandal biến cố và hoạt động bình thường trên mạng xã hội. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Trâm Anh trách PewPew "không hiểu tâm lý con gái" trên Bữa Trưa Vui Vẻ - Nguồn: VTV24

Dù ít xuất hiện trước công chúng hơn sau màn lộ clip nóng vào năm 2019, hot girl Trâm Anh vẫn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Mới đây, Trâm Anh khiến dân mạng không khỏi lo lắng khi chia sẻ hình ảnh cơ thể bị thương tích, bầm tím từ trán đến tận đầu gối. Ngay lập tức, bức ảnh của hot girl Thanh Hóa nhận được rất nhiều bình luận hỏi thăm của người hâm mộ. Chia sẻ về lý do bị thương, Trâm Anh cho biết do cô vận động thể dục - thể thao nhiều kết hợp tính tình hậu đậu nên mới dẫn đến việc xuất hiện những vết bầm kia. Tuy nhiên, cũng có những comment khiếm nhã cho rằng lý do đầu gối Trâm Anh thâm là do làm chuyện khác. Nhiều người còn cố tính nhắc lại scandal xưa kia của Trâm Anh để mỉa mai cô kèm những bình luận khiếm nhã. Trước những bình luận kém văn minh, Trâm Anh ngay lập tức ''phản pháo'' lại với một status với giọng điệu cực gắt để đáp trả. Cụ thể, trên trang cá nhân Trâm Anh có viết: "Mới sáng ra làm bực bội à. 25 năm cuộc đời chân tay chưa lúc nào lành lặn luôn. Dân thể thao kèm với tính hậu đậu nên cơ thể chưa lúc nào được bình yên. Rồi mấy người mất não nói "đầu gối thâm kìa", "clip này clip nọ" là ý gì vậy? Nhai đi nhai lại mãi một chuyện không chán hả? Đàn ông con trai mà như mấy chị đàn bà vậy. Lấy chuyện người khác ra để bôi nhọ, cười cợt hả hê thì các anh cảm thấy hãnh diện, tự hào lắm à?... Thật ra tôi biết nói với mấy người mất não thì như nước đổ đầu vịt. Các ông có não thì đã comment hãm như vậy rồi. Cơ mà tôi đang đến tháng nên chửi nhẹ chơi cho giải stress thôi Ghét tôi thì hãy quên tôi như cách các ông quên người yêu cũ đi. Không mất công tao lại phải chặn. Mệt, nhà bao việc. Dạo này cũng hơi bị đanh đá". Trâm Anh nói thêm. Bên dưới bài đăng của Trâm Anh, có rất nhiều người comment an ủi, ủng hộ cô nàng. Hot girl Trâm Anh được nhiều người biết đến hơn sau khi tham gia chương trình Nóng cùng World Cup 2018. Khi tên tuổi đang lên, cô nàng lại vướng phải scandal lộ clip nóng vào tháng 4/2019. Sau một khoảng thời gian, nàng hot girl xứ Thanh đã mạnh mẽ vượt qua được scandal biến cố và hoạt động bình thường trên mạng xã hội. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Trâm Anh trách PewPew "không hiểu tâm lý con gái" trên Bữa Trưa Vui Vẻ - Nguồn: VTV24