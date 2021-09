Đăng ảnh chơi golf, MC Thanh Thanh Huyền bị netizen "cà khịa thẳng mặt"

Ai cũng biết thời gian vừa qua, golf đã dần trở thành môn thể thao được hội gái đẹp yêu thích nhất. Lần lượt các gái xinh Việt như Thu Hoài, Mai Ngọc hay mới nhất là Thanh Thanh Huyền gia nhập thú chơi quý tộc này. Mới đây, trên trang cá nhân của MC Thanh Thanh Huyền - nữ MC nóng bỏng nổi tiếng với màn dẫn song ngữ 3000 chữ và 75 tên riêng mà không cần nhìn kịch bản, người ta cũng vô tình bắt gặp những hình ảnh quen thuộc về môn golf. Theo lời nữ MC VTV, loạt ảnh được chụp năm cô 18 tuổi cho một tạp chí về golf với chủ đề "First day at golf" (Ngày đầu tiên với golf). Bản thân Thanh Thanh Huyền cũng rất thích bộ môn này vì các tư thế, dáng người khi đánh golf, tuy nhiên xách cặp đi học không biết bao nhiêu lần nhưng rồi cô nàng đều bỏ dở giữa chừng. Những tưởng được ngắm hình gái đẹp chơi golf dân mạng sẽ lấy làm xuýt xoa lắm. Thế nhưng, bên dưới phần bình luận vẫn xuất hiện một netizen khó tính vào "cà khịa" Thanh Thanh Huyền. Người này vặn hỏi Thanh Thanh Huyền rằng người bạn của cô như vậy còn bản thân cô thì sao. Chưa hết, vẫn là tài khoản này còn nói móc thêm: "À vậy ra em đi tập 1 hôm đó chỉ để làm màu thôi. Ok em, hi vọng em đừng xoá comment để cho ai cũng thấy". Đáp ứng nguyện vọng của nam netizen soi mói, MC Thanh Thanh Huyền không những không xóa comment mà còn vào đáp trả từng bình luận của người này. Thanh Thanh Huyền tự nhận mình quả thật xấu tính và thích làm màu nên những người giống netizen trên không cần follow cô. "Thực ra mình rất thích môn golf nhưng không thể theo được. Cứ học vài buổi là mình lại thôi vì môn này khó quá. Lại mất nhiều time luyện tập nên mình không thể sắp xếp được việc dẫn chương trình, học tập và đi luyện golf. Có lẽ sau này nghỉ hưu rồi mình sẽ tập hoặc cũng có thể nó mãi là 1 giới hạn mà mình không thể vượt qua", Thanh Thanh Huyền giải thích thêm. Thanh Thanh Huyền còn thẳng thắn cho biết cô không thích lý sự nhiều, Instagram là của cô nên cô muốn được vui vẻ, nhẹ lòng thôi. Thanh Huyền cho câu chốt: "Tính em hay nói thẳng anh nào không thích đừng follow Huyền nhé. Chúc sức khỏe".

