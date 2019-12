Dàn WAGs U23 Việt Nam đón Giáng sinh thế nào khi người yêu tập trung?

Tố Uyên, bạn gái của cầu thủ U23 Việt Nam Nguyễn Thành Chung khoe ảnh dịp Noel cực xinh trên mạng xã hội. Bên cạnh đó cô nàng còn chia sẻ nhận được hộp quà to trong đêm Noel, chẳng phải nói thì ai cũng biết đó là món quà được cầu thủ quê Tuyên Quang gửi tặng. Vừa vướng vào rùm beng tình cảm, tranh cãi cực gắt với bạn gái cũ của Văn Toản nên Lê Thu Uyên nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Do bạn trai ở lại TP HCM trước khi quay lại luyện tập cùng U23 Việt Nam nên hot girl Hải Phòng mong trời mưa bão, không ai đi chơi được trong đêm Noel. Huyền My, bạn gái tin đồn của Quang Hải cũng khoe một bộ ảnh xinh lung linh trong ngày Giáng sinh. Nhan sắc cực phẩm thế này bảo sao mà cô gái xứ Nghệ vượt qua bao nhiêu hot girl để trở thành người yêu của cầu thủ quê Đông Anh. Bạn gái cũ của Quang Hải là Nhật Lê cũng không kém phần khi nhận được quà khủng trong dịp Giáng sinh. Do bận luyện tập và thi đấu cùng với CLB SC Heerenveen nên Văn Hậu không thể hội quân cùng đội tuyển U23 Việt Nam. Bạn trai đá bóng bên Châu Âu, Hoàng Anh Ốc đành ngập ngùi đón Giáng sinh cùng bạn bè. Trong đợt nghỉ xả trại kéo dài 3 ngày, Hoàng Đức tranh thủ hẹn hò cùng bạn gái Gia Hân. Đêm Noel, visual của U23 Việt Nam còn ngọt ngào tặng đoá hoa hồng đỏ cho bạn gái. Hà Đức Chinh và Mai Hà Trang tranh thủ hẹn hò trong kỳ nghỉ ngắn ngày. Cặp đôi cùng nhau du lịch tại Phú Quốc. Thủ thành Đặng Văn Lâm đã quá tuổi để tập trung U23 Việt Nam nên anh tận hưởng kỳ nghỉ Giáng sinh bên gia đình tại Nga. Bạn gái anh là Yến Xuân cũng có mặt để đón năm mới cùng gia đình Lâm Tây. Xem thêm clip: U23 Việt Nam về nước mà không có HLV Park Hang-seo - Nguồn: Youtube

