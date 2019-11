Dàn WAGs đội tuyển Thái Lan: Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười

Trong dàn WAGs đội tuyển Thái Lan, Belle Widdows có lẽ là cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất bởi rùm beng liên quan đến chuyện Tristan Do "bắt cá hai tay". Tưởng chừng mối tình sẽ chấm dứt nhưng tháng 7 vừa qua, cầu thủ gốc Việt chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc mừng kỷ niệm 4 năm bên nhau. Belle Widdows là người Singapore gốc Hoa, cô vừa tốt nghiệp ĐH Boston (Mỹ) và hiện đang sinh sống, làm việc tại Thái Lan. Belle sở hữu nước da nâu khoẻ khoắn cùng mái tóc đen dài ấn tượng. Bạn gái tiền đạo Chananan Pombuppha, cô nàng Maynitaa là một trong những nàng WAGs đội tuyển Thái Lan nóng bỏng nhất. Cô nàng hiện đang kinh doanh thời trang và mỹ phẩm. Maynitaa sở hữu dáng người khá mảnh khảnh, cùng với đó là vẻ đẹp dịu dàng đậm chất con gái Châu Á. Cô nàng được cầu thủ tuyển Thái Lan cưng chiều, thường xuyên bày tỏ tình cảm với bạn gái trên mạng xã hội. Butsakorn Eakkaphan (còn gọi là Pia) hơn bạn trai là tiền đạo Supachai Jaided những 3 tuổi. Thế nhưng cô nàng lại sở hữu một nhan sắc cực trẻ trung, nổi bật. Pia là hot girl có tiếng tại Thái Lan. Cô tốt nghiệp chuyên ngành làm phim và diễn xuất tại Đại học Suan Sunandha Rajabhat, Bangkok. Hiện tại, cô nàng được biết đến với vai trò diễn viên tự do và là nhân viên truyền thông của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT). Thủ thành Kawin Thamsatchanan của đội tuyển Thái Lan khiến nhiều đồng nghiệp phải ghen tỵ khi có bạn gái xinh đẹp như hoa tên Sattcha Noonan. Cặp đôi công khai tình cảm vào năm 2015 và thường xuyên cùng nhau đi du lịch, dành cho đối phương những lời "có cánh" trên mạng xã hội. Hậu vệ Theerathon Bunmathan có tổ ấm bình yên bên vợ là Chatkamon Muayman, cả hai có với nhau một cậu con trai hơn 2 tuổi. Mặc dù không phải hot girl hay nổi đình đám như các nàng WAGs Thái Lan khác nhưng Chatkamon Muayman được đánh giá là sở hữu nhan sắc tự xinh đẹp, ngọt ngào mà không cần động đến dao kéo. HLV Park Hang Seo đuổi phóng viên Thái Lan vì tình nghi đang do thám Việt Nam - Nguồn: Youtube

