Dàn trai xinh, gái đẹp gây sốt vì ngoại hình giống y đúc sao Việt

Sở hữu vóc dáng cao ráo, gương mặt chuẩn "soái ca" cùng kĩ năng rap cực ổn, anh chàng Hieuthuhai đang là rapper trẻ "chiếm spotlight" King Of Rap thời gian qua. Dù là tân binh của làng rapper nhưng Hieuthuhai được khán giả yêu thích, xuất hiện trong bảng xếp hạng các ca khúc được nghe nhiều nhất hiện nay Hieuthuhai gây ấn tượng bởi sự tự tin trên sân khấu cùng vẻ ngoài lãng tử. Nhiều khán giả nhận xét ngoại hình của chàng rapper này giống như đúc cầu thủ Đoàn Văn Hậu và người mẫu Quang Đại. Đặc biệt, trong vài góc nghiêng, nhiều người đã nhầm lẫn anh chàng rapper với người mẫu điển trai Quang Đại. Hieuthuhai tên thật là Trần Minh Hiếu, sinh năm 1999 và đang là sinh viên Đại học Bách khoa TP HCM. Nghệ danh này được anh đặt à vì ngày xưa trong lớp học của anh luôn có hai bạn tên Hiếu. Nguyễn Hải Yến bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên một số diễn đàn mạng xã hội bởi giọng hát cao vút, ngọt ngào. Vốn có năng khiếu lại thích ca hát nên Hải Yến cũng thường đăng tải những đoạn video "khoe" giọng của mình trên Tiktok. Dù chỉ mới 18 tuổi nhưng Hải Yến có kĩ thuật ca vô cùng điêu luyện, từ cách luyến láy, nhả chữ đến đoạn khoe chất giọng khoẻ khoắn. Ngoài những lời khen có cánh về giọng hát, nữ sinh Nghệ An còn gây ấn tượng và được nhiều người nhận xét sở hữu gương mặt hao hao Hoa hậu Hương Giang. Từ khuôn miệng duyên dáng, chiếc mũi cao cho tới đôi mắt to tròn, Hải Yến trông như một bản sao xinh đẹp của Hương Giang. Ngoài thời gian dành cho việc học, Hải Yến cũng hăng say tham gia các hoạt động văn nghệ ở trường và ở địa phương. Quỳnh Lương (Lương Thị Mai Quỳnh, sinh năm 1995) là hot girl đóng MV quá quen mặt khi tham gia vào các dự án âm nhạc của Nguyễn Trần Trung Quân. Hot girl MV được đánh giá là có thần thái tốt, gương mặt đẹp không góc chết và cách làm việc chuyên nghiệp. Quỳnh Lương cho biết nhan sắc của cô là hoàn toàn tự nhiên, chưa hề qua dao kéo. Với gương mặt đẹp thanh thoát, mái tóc đen dài cùng dáng vóc mảnh mai, đặc biệt là đôi mắt sâu có hồn, Quỳnh Lương trông khá giống hoa hậu Tiểu Vy. Hot girl có cuộc hôn nhân khá sóng gió, 18 tuổi đã kết hôn và sau 2 năm chung sống ngắn ngủi thì ly dị chồng, một mình nuôi con đến tận bây giờ. Để trang trải cuộc sống, cô tự mình đi làm người mẫu, đóng phim, tham gia vào các MV,...

