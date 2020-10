Dàn trai xinh, gái đẹp đạt điểm cao ngất ngưởng đỗ trường ĐH nào?

Dương Ngọc Trâm (THPT Chu Văn An, An Giang) là 1 trong hai nữ sinh đạt điểm 10 môn Văn. Cô bạn tâm sự mình không phải người thích học nên chỉ học đến 11h là đi ngủ, cũng không dậy sớm học hay ôn bài ngoài giờ quá nhiều. Ngọc Trâm đạt 29,05 điểm thi khối D14 và theo học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Cô gái này nhận ra quan trọng nhất là nắm vững kiến thức cơ bản nên điều chỉnh bằng cách lập sườn bài và dàn ý trước. Thành tích cao nhất thời đi học của Dương Ngọc Trâm là từng giành giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh. Ngô Thu Hường (THPT Vĩnh Chân, Phú Thọ) là nàng "hot girl" từng gây sốt với 3 điểm 10 thi tốt nghiệp. Nữ sinh 10X có hoàn cảnh khó khăn khi bố mất sớm, gia đình thuộc diện cận nghèo, nhiều hôm vừa học vừa làm đến tận 6h sáng. Cô bạn sẽ nhập học ngành Luật kinh tế, Đại học Luật Hà Nội. Tuy có thành tích 3 điểm 10 nhưng Thu Hường chưa từng đi học thêm thầy cô nào ở bên ngoài, kiến thức của cô bạn đến từ các buổi giảng trên lớp, trong sách giáo khoa và "núi" đề thi thử mà 10X luyện mỗi ngày. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm nay, cô bạn có bảng điểm lần lượt các môn khác là 8 Toán và 8,25 Ngữ văn - thuộc top 10 học sinh có điểm khối C cao nhất cả nước. Ngọc Khanh (THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội) là Thủ khoa khối D toàn quốc với 29 điểm. Cô nàng được tuyển thẳng vào ĐH Ngoại thương chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán. Tuy nhiên, nữ sinh này lại lựa chọn nhập học theo diện xét học bạ, không dùng kết quả tốt nghiệp THPT để nhường cơ hội cho các thí sinh khác. Chia sẻ về cách học, nữ sinh cho hay bản thân chỉ thực sự bước vào việc ôn luyện nghiêm túc vào năm lớp 12. Mỗi tuần, cô bạn chỉ học thêm 1 buổi Toán, 2 buổi Văn và 1 buổi tự học Tiếng Anh ở nhà. Nhâm Minh Đức (THPT Hòn Gai, Quảng Ninh) là Thủ khoa khối A1 trong kỳ xét điểm đợt 1. Anh chàng có chiều cao khủng lên đến 1m85, đã đỗ vào trường Học viện cảnh sát nhân dân. Đức đã chọn cho mình khối nghiệp vụ cảnh sát của Học viện Cảnh sát nhân dân, vì từ nhỏ cậu đã muốn tiếp nối truyền thống gia đình, tham gia vào lực lượng bảo vệ cho người dân. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Thủ khoa khối A toàn quốc "suýt" trượt tốt nghiệp - Nguồn: VTV24

