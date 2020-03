Dân tình điểm mặt loạt thú cưng vừa xuất hiện đã trở thành “idol mạng”

Nguyễn Văn Dúi là chú chó sở hữu vóc dáng bụ bẫm, bộ lông xám tro cùng biểu cảm "tấu hài" khi "sinh hoạt" đã chiếm được cảm tình của dân mạng. Tầm lan tỏa của thú cưng tên "Dúi" lan rộng ra nước ngoài, được một tài khoản Weibo nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc với hơn 500.000 người theo dõi "tặng" hẳn loạt ảnh phong cách chibi. Ngoài ra ngay trên chính quê nhà, nhiều dân mạng Việt cũng bày tỏ tình yêu với chú chó nổi tiếng bằng các bức vẽ dễ thương, hút nhiều lượt tương tác. Leo là tên của thú cưng nổi tiếng được chế ảnh với dòng chú thích "đau ở đây này" từng gây sốt cộng đồng mạng. Hình ảnh chú mèo sau đó lan sang các diễn đàn ở nước ngoài và nhanh chóng được nhiều người yêu thích với caption bằng tiếng Anh: "Damn, it hurts right here in my meow meow". Về nguồn gốc, Leo là giống mèo Anh lông ngắn thuần chủng, được một người bạn của anh chủ liên hệ và mua với giá sang tay 46 triệu. Nhưng sau này, Leo được Chu Hải nhận nuôi vì người chủ đầu bận rộn. Pet cưng tên "Ủn" được chú ý từ tháng 6 năm 2019, "boss" dòng Bull Pháp này có "thói quen" nhặt chai lọ cũ nên đã thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng. Bên cạnh đó, Ủn còn là chú chó thông minh, biết làm nhiều trò mua vui cho chủ. Về sức lan tỏa, "Ủn" thậm chí đã được lên sóng trên kênh truyền hình Asahi của Nhật Bản. Trịnh Văn Củ Cải là chú chó giống Labrador tại Nam Định. Củ Cải gây chú ý thông qua video làm răm rắp làm theo các mệnh lệnh của cậu chủ như thể hiểu được tiếng người. Người chủ của Củ Cải tự nhận mình là "Nô" (nô bộc) để mang tới sự chăm sóc chu đáo nhất cho nó. Ngoài ra, anh chủ cũng chú trọng dạy cho Củ Cải nhưng mệnh lệnh đơn giản. Củ Cải vì vậy biết làm toán, thực hiện các lệnh cơ bản như bắt tay, bắt chân, ngồi, nằm, giả chết... Tháng 8/2017, chú mèo lông vàng diện bộ long bào đáng yêu có tên "Chó" trở thành cái tên hot trong cộng đồng mạng. Nhìn những hình ảnh "vi hành" khắp khu chợ Hải Phòng của chú mèo này, nhiều người thích thú và đặt biệt danh "Quàng thượng". Sở hữu thần thái không trộn lẫn, lại được chủ đầu tư nhiều bộ cánh lộng lẫy nên "Quàng thượng" nhanh chóng chiếm được trái tim của nhiều dân mạng qua loạt ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu, đặc biệt là khi mặc long bào. Clip Nguyễn Văn Dúi - Idol chó lai nổi tiếng nhất MXH 2020 :)) (阮文帝) - Nguồn: Youtube

Nguyễn Văn Dúi là chú chó sở hữu vóc dáng bụ bẫm, bộ lông xám tro cùng biểu cảm "tấu hài" khi "sinh hoạt" đã chiếm được cảm tình của dân mạng. Tầm lan tỏa của thú cưng tên "Dúi" lan rộng ra nước ngoài, được một tài khoản Weibo nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc với hơn 500.000 người theo dõi "tặng" hẳn loạt ảnh phong cách chibi. Ngoài ra ngay trên chính quê nhà, nhiều dân mạng Việt cũng bày tỏ tình yêu với chú chó nổi tiếng bằng các bức vẽ dễ thương, hút nhiều lượt tương tác. Leo là tên của thú cưng nổi tiếng được chế ảnh với dòng chú thích "đau ở đây này" từng gây sốt cộng đồng mạng. Hình ảnh chú mèo sau đó lan sang các diễn đàn ở nước ngoài và nhanh chóng được nhiều người yêu thích với caption bằng tiếng Anh: "Damn, it hurts right here in my meow meow". Về nguồn gốc, Leo là giống mèo Anh lông ngắn thuần chủng, được một người bạn của anh chủ liên hệ và mua với giá sang tay 46 triệu. Nhưng sau này, Leo được Chu Hải nhận nuôi vì người chủ đầu bận rộn. Pet cưng tên "Ủn" được chú ý từ tháng 6 năm 2019, "boss" dòng Bull Pháp này có "thói quen" nhặt chai lọ cũ nên đã thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng. Bên cạnh đó, Ủn còn là chú chó thông minh, biết làm nhiều trò mua vui cho chủ. Về sức lan tỏa, "Ủn" thậm chí đã được lên sóng trên kênh truyền hình Asahi của Nhật Bản. Trịnh Văn Củ Cải là chú chó giống Labrador tại Nam Định. Củ Cải gây chú ý thông qua video làm răm rắp làm theo các mệnh lệnh của cậu chủ như thể hiểu được tiếng người. Người chủ của Củ Cải tự nhận mình là "Nô" (nô bộc) để mang tới sự chăm sóc chu đáo nhất cho nó. Ngoài ra, anh chủ cũng chú trọng dạy cho Củ Cải nhưng mệnh lệnh đơn giản. Củ Cải vì vậy biết làm toán, thực hiện các lệnh cơ bản như bắt tay, bắt chân, ngồi, nằm, giả chết... Tháng 8/2017, chú mèo lông vàng diện bộ long bào đáng yêu có tên "Chó" trở thành cái tên hot trong cộng đồng mạng. Nhìn những hình ảnh "vi hành" khắp khu chợ Hải Phòng của chú mèo này, nhiều người thích thú và đặt biệt danh "Quàng thượng". Sở hữu thần thái không trộn lẫn, lại được chủ đầu tư nhiều bộ cánh lộng lẫy nên "Quàng thượng" nhanh chóng chiếm được trái tim của nhiều dân mạng qua loạt ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu, đặc biệt là khi mặc long bào. Clip Nguyễn Văn Dúi - Idol chó lai nổi tiếng nhất MXH 2020 :)) (阮文帝) - Nguồn: Youtube