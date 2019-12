Dàn thiếu gia Hà Thành đẹp trai, giàu có, yêu toàn hoa hậu, hot girl

Dương Bảo Lâm, em trai của MC Dương Ngọc Trinh (VTV24) là một trong những thiếu gia Hà Thành nổi tiếng chịu chơi, quen toàn người mẫu, hoa hậu. Anh từng theo học trường Bellerbys College London có học phí lên đến hàng tỷ đồng và xuất thân trong gia đình giàu có bậc nhất Hà Nội Thiếu gia Bảo Hưng từng dính nhiều tin đồn tình cảm với nhiều hoa hậu, á hậu đình đám như Tú Anh, Huyền My và mới đây nhất là lộ ảnh tình cảm với hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Không chỉ nối tiếng "cặp kè" toàn hoa hậu, Bảo Hưng còn là tay chơi xe sang, đồ hiệu khét tiếng. Anh chàng sở hữu nhiều xế hộp hạng sang và đồng hồ tiền tỷ như Richard Mille, Patek Phillipe, Rolex,…. Giống như Bảo Hưng, Nguyễn Thế Anh cũng là đại thiếu gia Hà Nội có tiếng. Anh là con trai duy nhất của nữ doanh nhân Đặng Thanh Hằng, một đại gia nổi tiếng trong lĩnh vực làm đẹp tại Việt Nam. Thế Anh SN 1990 và có thời gian dài du học tại Mỹ. Anh từng có thời gian làm việc tại California trước khi về Việt Nam tiếp tục công việc kinh doanh của gia đình. Không chỉ có gia thế khủng, anh chàng còn được đánh giá là điển tra như hot boy. Thiếu gia Hà Thành từng có nhiều năm yêu diễn viên Lưu Đê Ly trước khi liên tục dính tin đồn hẹn hò với á hậu Tú Anh, Huyền My và hoa hậu Tiểu Vy. Tuấn Hải từng gây chú ý khi công khai hẹn hò với hot girl Ngọc Thảo. Trong quãng thời gian yêu đương mặn nồng, cả hai thường xuyên đăng ảnh tình tứ trên mạng xã hội tuy nhiên đáng tiếc cặp đôi đã chia tay không lâu sau đó. Không lâu sau khi chia tay Ngọc Thảo, Tuấn Hải dính tin đồn "thả thính" MC Thu Hoài trên mạng xã hội thế nhưng cuối cùng cả hai lại không thành đôi. Tuấn Hải có cuộc sống cực sang chảnh ở nước ngoài. Anh thường xuyên đi du lịch, check-in nhà hàng sang trọng. Xem thêm clip: Gia thế khủng của Bảo Hưng chàng thiếu gia khiến Tú Anh và Huyền My chửi nhau tung tóe - Nguồn: Youtube

