Dàn nữ sinh cực phẩm NEU khoe nhan sắc nhìn mà mê

Hằng Phan là gương mặt không còn xa lạ gì với dân mạng, nữ sinh học năm thứ nhất Đại học Kinh tế quốc dân từng được một số tờ báo Trung Quốc dùng những mỹ từ để ca ngợi vẻ ngoài hấp dẫn. Gái xinh Quảng Bình sở hữu gương mặt tự nhiên hoàn hảo khiến cho dân mạng nghi ngờ cô can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Cô bạn này cũng là gương mặt được diễn đàn trai xinh, gái đẹp của NEU gọi với danh xưng “nữ thần thế hệ mới”. Hằng đang học chuyên ngành Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh, ĐH Kinh tế quốc dân. Đây là một ngành học còn khá mới của ngôi trường này. Là Hoa khôi "NEU Glamour 2019", Hồng Hạnh sở hữu gương mặt và thần thái "chuẩn hoa hậu". Nàng hot girl này theo học chuyên ngành Tài chính ngân hàng của IBD. Cô cũng là Quán quân The Face of ISME 2019, thí sinh Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018, Top 7 Miss Áo dài Việt Nam 2018. Gương mặt tròn đầy phúc hậu cùng với nụ cười tỏa sáng khiến Hạnh luôn là tâm điểm trên mọi sân khấu. Cù Thị Trà không còn là cái tên quá xa lạ với giới trẻ trên mạng xã hội. Nữ sinh NEU sở hữu gương mặt khả ái, vóc dáng nhỏ nhắn và nụ cười duyên dáng khiến người đối diện "say lòng". Ngoài học tập, gái xinh xứ Thanh này còn làm mẫu cho các shop thời trang ở Hà Nội. Ngoài đời cô được nhận xét là người thân thiện, hòa đồng và biết cách lắng nghe, quan tâm mọi người xung quanh. Hot girl Hà thành từng được biết đến với hình ảnh cô gái nhẹ nhàng, mỏng manh như sương mai khiến ai cũng muốn che chở. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Đọ Mặt Mộc Sao Nữ Sinh Năm 1989: MIDU, "QUỲNH BÚP BÊ" Đẹp Đến Đỉnh Cao - Nguồn: YAN News

