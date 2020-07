Dàn MC VTV để lộ nhan sắc đời thường gây sốt mạng

Bùi Mai Trang (sinh năm 1992) là nữ MC quen thuộc của loạt chương trình như Cafe Sáng với VTV3, Gặp gỡ Đông Tây, Tiền khéo Tiền khôn, Điều ước thứ Bảy... Khi dẫn một số bản tin trên VTV, Minh Trang thường diện trang phục lịch sự, có phần nghiêm túc để phù hợp với tính chất chương trình. Ngoài đời, MC 9X được nhận xét không khác nhiều so với trên truyền hình, gây ấn tượng với nụ cười tươi tắn thường trực. Ngoài công việc truyền hình, Mai Trang còn là giáo viên Tiếng Anh. Cô từng gây chú ý với clip gợi ý cách tiết kiệm 9 triệu đồng/tháng và nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người khi tự mua nhà, tậu xe trước năm 27 tuổi. Nguyễn Xuân Anh (sinh năm 1992) là một trong những BTV quen mặt của Đài truyền hình Việt Nam. So với khi trên các Bản tin Thời tiết, Chào buổi sáng, Cuộc sống thường ngày, cô có phần trẻ trung, gợi cảm hơn. Không chỉ là người dẫn chương trình, Xuân Anh từng là vũ công chuyên nghiệp và chinh chiến nhiều cuộc thi sắc đẹp. 9X là Á khôi 1, Miss tài năng ở cuộc thi Tài sắc nữ sinh Báo chí 2013, giải khuyến khích Nụ cười VTV 2016, top 12 và Người đẹp ảnh của Miss Tourism Vietnam 2017. Do cách trang điểm và làm tóc, MC Mai Ngọc (sinh năm 1990) bị cộng thêm vài tuổi khi lên sóng. Ở ngoài đời, cô chuộng lối trang điểm nhẹ nhàng, phong cách nữ tính. Dù đã bước sang tuổi 30, "cô gái thời tiết" vẫn được khen ngợi nhan sắc tươi trẻ, nằm trong dàn hot girl Hà thành đời đầu luôn giữ phong độ. Đầu năm nay, Hoàng Linh Thuỷ (sinh năm 1992) là gương mặt mới của bản tin Thời sự 19h, cùng với đồng nghiệp Trần Quốc Anh là MC trẻ nhất được trao cơ hội dẫn Thời sự 19h thời điểm đó. Trước đó, cô từng dẫn dắt bản tin Chào buổi sáng, Studio 3, Thế giới hôm nay. Khác với vẻ ngoài có phần già dặn trên các bản tin, Linh Thủy đời thường được khen trẻ trung, gần gũi hơn. Cô cũng theo đuổi phong cách thời trang năng động, khỏe khoắn. Tại trang cá nhân, MC 9X thường xuyên khoe ảnh du lịch đến nhiều nơi trên thế giới. MC trẻ nhất VTV Vũ Phương Thảo (sinh năm 1997) rạng rỡ, cuốn hút cả khi lên sóng hay ngoài đời. Dù chiều cao hạn chế 1,50 m, 9X gây thiện cảm nhờ gương mặt khả ái, lối dẫn chuyện thông minh. Phương Thảo từng xuất hiện trên nhiều chương trình quen thuộc trên sóng VTV như Khoảnh khắc yêu thương, Chuyện đêm muộn, Mỗi ngày một niềm vui, Đẹp 24/7, Sinh ra từ làng...

