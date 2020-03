Dàn nữ MC Việt tự sắm nhà, tậu xe khi tuổi mới ngoài đôi mươi

Thu Hoài (SN 1990) là nữ MC thể thao nổi tiếng tại Việt Nam, hiện đang công tác tại đài truyền hình K+ đồng thời kinh doanh thời trang. Cô nàng sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thân hình thon gọn cuốn hút. Chăm chỉ làm việc, từ MC, diễn viên, kinh doanh, làm mẫu ảnh nên Thu Hoài sớm được "hái quả ngọt". Ở tuổi 30, cô nàng đã sở hữu xế hộp xịn, nhà chung cư riêng. Mới đây, Thu Hoài công khai người yêu thiếu gia. Bạn trai cô là Nguyễn Nghiêm Hoàng Nam, hiện đang giám đốc điều hành một học viện golf lớn tại Hà Nội. Cách đây vài ngày, nữ MC VTV Mai Trang (SN 1992) gây tranh cãi khi đăng tải vlog mới chia sẻ cách để có thể tiết kiệm ít nhất 9-14 triệu đồng/tháng mà không cần phải tăng thêm thu nhập. Cô nàng khuyên rằng để thắt chặt chi tiêu nên tự nấu ăn, sử dụng phương tiện cá nhân, không mua sắm linh tinh,.... Có lẽ chính vì lối sống đó lên Mai Trang từng mua được nhà riêng năm 24 tuổi, 2 năm sau thì sắm được xế hộp sang trọng. Hiện tại, cô nàng đang có cuộc sống khiến nhiều người mơ ước. Bên cạnh công việc làm MC truyền hình, Mai Trang làm mẫu ảnh cho một số thương hiệu thời trang và mới đây thử sức làm vlog. Khánh Vy (SN 1999) được biết đến lần đầu tiên qua clip nói chuyện bằng 7 thứ tiếng. Cô nàng hiện là một trong những MC trẻ nhất của VTV khi cầm mic các chương trình như 8 IELTS, Crack Em Up, Follow Us.... Không chỉ làm MC, Khánh Vy cũng thử sức với nhiều nghề khác như mẫu ảnh, KOL. Là một tên tuổi hot, cô gái Nghệ An thường xuyên được mời tham gia các sự kiện lớn. Chỉ sau 3 năm, Khánh Vy không chỉ tự mua được xe hơi riêng để phục vụ mục đích di chuyển mà còn tậu nhà tặng bố mẹ. Nữ MC trẻ nhận được rất nhiều lời khen trên mạng xã hội, đúng chuẩn hình mẫu "con nhà người ta". Xem thêm clip: Nữ sinh Nghệ An 'nói lậu' 7 thứ tiếng cực siêu - Nguồn: Youtube

Thu Hoài (SN 1990) là nữ MC thể thao nổi tiếng tại Việt Nam, hiện đang công tác tại đài truyền hình K+ đồng thời kinh doanh thời trang. Cô nàng sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thân hình thon gọn cuốn hút. Chăm chỉ làm việc, từ MC, diễn viên, kinh doanh, làm mẫu ảnh nên Thu Hoài sớm được "hái quả ngọt". Ở tuổi 30, cô nàng đã sở hữu xế hộp xịn, nhà chung cư riêng. Mới đây, Thu Hoài công khai người yêu thiếu gia. Bạn trai cô là Nguyễn Nghiêm Hoàng Nam, hiện đang giám đốc điều hành một học viện golf lớn tại Hà Nội. Cách đây vài ngày, nữ MC VTV Mai Trang (SN 1992) gây tranh cãi khi đăng tải vlog mới chia sẻ cách để có thể tiết kiệm ít nhất 9-14 triệu đồng/tháng mà không cần phải tăng thêm thu nhập. Cô nàng khuyên rằng để thắt chặt chi tiêu nên tự nấu ăn, sử dụng phương tiện cá nhân, không mua sắm linh tinh,.... Có lẽ chính vì lối sống đó lên Mai Trang từng mua được nhà riêng năm 24 tuổi, 2 năm sau thì sắm được xế hộp sang trọng. Hiện tại, cô nàng đang có cuộc sống khiến nhiều người mơ ước. Bên cạnh công việc làm MC truyền hình , Mai Trang làm mẫu ảnh cho một số thương hiệu thời trang và mới đây thử sức làm vlog. Khánh Vy (SN 1999) được biết đến lần đầu tiên qua clip nói chuyện bằng 7 thứ tiếng. Cô nàng hiện là một trong những MC trẻ nhất của VTV khi cầm mic các chương trình như 8 IELTS, Crack Em Up, Follow Us.... Không chỉ làm MC, Khánh Vy cũng thử sức với nhiều nghề khác như mẫu ảnh, KOL. Là một tên tuổi hot, cô gái Nghệ An thường xuyên được mời tham gia các sự kiện lớn. Chỉ sau 3 năm, Khánh Vy không chỉ tự mua được xe hơi riêng để phục vụ mục đích di chuyển mà còn tậu nhà tặng bố mẹ. Nữ MC trẻ nhận được rất nhiều lời khen trên mạng xã hội, đúng chuẩn hình mẫu "con nhà người ta". Xem thêm clip: Nữ sinh Nghệ An 'nói lậu' 7 thứ tiếng cực siêu - Nguồn: Youtube