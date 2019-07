Dân mang thán phục "thánh" hóa trang phiên bản "cây nhà lá vườn"

Ngày 7/7, tài khoản Tạ Lập đăng trên mạng xã hội bộ ảnh cosplay các ngôi sao nổi tiếng từ Việt Nam đến quốc tế. Loạt ảnh hóa trang phong cách "cây nhà lá vườn" nhanh chóng được dân mạng chú ý và chia sẻ trên nhiều diễn đàn. Chủ nhân của bộ ảnh là Trần Tạ Lập (sinh năm 1987, TP.HCM), công việc chính là kinh doanh thời trang. Chia sẻ với Zing.vn, 8X cho biết những bức ảnh ra đời trong lúc anh rảnh rỗi, chủ yếu chụp để "giết thời gian". Lập nói không ngờ ảnh cosplay nhận được phản hồi tốt nên anh tiếp tục cho ra đời những sản phẩm mới. Lập cho biết trong một lần tình cờ, anh nhìn thấy một người hóa trang thành Selena Gomez. Thấy thích thú nên anh quyết định lên mạng tìm ảnh của nữ ca sĩ và bắt chước. "Sẵn trên tay đang có ly nước, mình lấy thêm khăn quấn trên đầu và người, từ đó Lala Gomez (Selena Gomez phiên bản lỗi) được ra đời", 8X nói. Chủ nhân bộ ảnh nói sau khi được bạn bè ủng hộ từ lần hóa trang thành Selena Gomez, anh tiếp tục thực hiện những bức ảnh khác, đều đặn một ảnh/tuần. "Trong tuần đấy mình thấy nhân vật nào được nhiều người quan tâm hoặc đang là trào lưu thì mình sẽ cosplay. Vật dụng cũng rất đơn giản, cứ tận dụng những thứ trong nhà, vừa hài hước lại đỡ tốn kém", anh cho biết. 8X nói thêm những bức ảnh do anh tự lên ý tưởng từ concept chụp ảnh, cách make up, góc chụp và cả biên tập ảnh. "Những bức ảnh đều do mình tự làm. Sau khi nghiên cứu nhân vật, tìm nguyên vật liệu, trang phục phù hợp thì mình bắt đầu hóa trang và hoàn thành tác phẩm", anh cho biết. Theo lời Trần Tạ Lập, mỗi bức ảnh được thực hiện từ 20-60 phút tùy vào độ khó hay dễ của nhân vật. Vật dụng chụp ảnh đơn giản, chỉ là cây "gậy tự sướng" ba chân được nhiều streamer sử dụng, cùng với đó là chiếc điện thoại thông minh. Lập nói thời gian này anh bận rộn với công việc chính nên mức độ cosplay không đều đặn như trước. "Đến nay mình đã chụp trên dưới 20 bức ảnh hóa trang thế này. Thời gian này hơi bận nên chưa sắp xếp và cho ra tác phẩm mới. Hy vọng trong tương lai mình sẽ làm nhiều bộ ảnh dễ thương và hài hước hơn gửi đến các bạn", 8X cho biết. Vài ngày trước, video diễn catwalk tại bể bơi của chàng trai này cũng được nhiều người quan tâm. Theo đó, anh tạo ra nhiều bộ trang phục khác nhau chỉ bằng một chiếc khăn tắm. Video "catwalk với vật dụng tại khách sạn" của anh được chia sẻ nhiều trong các diễn đàn mạng xã hội. Ngoài đời, Trần Tạ Lập sở hữu gu thời trang nam tính và lịch lãm. Cách đây vài năm, anh từng đóng chính trong một phim ngắn do Huỳnh Lập làm đạo diễn. Hiện tại anh tập trung vào kinh doanh.

Ngày 7/7, tài khoản Tạ Lập đăng trên mạng xã hội bộ ảnh cosplay các ngôi sao nổi tiếng từ Việt Nam đến quốc tế. Loạt ảnh hóa trang phong cách "cây nhà lá vườn" nhanh chóng được dân mạng chú ý và chia sẻ trên nhiều diễn đàn. Chủ nhân của bộ ảnh là Trần Tạ Lập (sinh năm 1987, TP.HCM), công việc chính là kinh doanh thời trang. Chia sẻ với Zing.vn, 8X cho biết những bức ảnh ra đời trong lúc anh rảnh rỗi, chủ yếu chụp để "giết thời gian". Lập nói không ngờ ảnh cosplay nhận được phản hồi tốt nên anh tiếp tục cho ra đời những sản phẩm mới. Lập cho biết trong một lần tình cờ, anh nhìn thấy một người hóa trang thành Selena Gomez. Thấy thích thú nên anh quyết định lên mạng tìm ảnh của nữ ca sĩ và bắt chước. "Sẵn trên tay đang có ly nước, mình lấy thêm khăn quấn trên đầu và người, từ đó Lala Gomez (Selena Gomez phiên bản lỗi) được ra đời", 8X nói. Chủ nhân bộ ảnh nói sau khi được bạn bè ủng hộ từ lần hóa trang thành Selena Gomez, anh tiếp tục thực hiện những bức ảnh khác, đều đặn một ảnh/tuần. "Trong tuần đấy mình thấy nhân vật nào được nhiều người quan tâm hoặc đang là trào lưu thì mình sẽ cosplay. Vật dụng cũng rất đơn giản, cứ tận dụng những thứ trong nhà, vừa hài hước lại đỡ tốn kém", anh cho biết. 8X nói thêm những bức ảnh do anh tự lên ý tưởng từ concept chụp ảnh, cách make up, góc chụp và cả biên tập ảnh. "Những bức ảnh đều do mình tự làm. Sau khi nghiên cứu nhân vật, tìm nguyên vật liệu, trang phục phù hợp thì mình bắt đầu hóa trang và hoàn thành tác phẩm", anh cho biết. Theo lời Trần Tạ Lập, mỗi bức ảnh được thực hiện từ 20-60 phút tùy vào độ khó hay dễ của nhân vật. Vật dụng chụp ảnh đơn giản, chỉ là cây "gậy tự sướng" ba chân được nhiều streamer sử dụng, cùng với đó là chiếc điện thoại thông minh. Lập nói thời gian này anh bận rộn với công việc chính nên mức độ cosplay không đều đặn như trước. "Đến nay mình đã chụp trên dưới 20 bức ảnh hóa trang thế này. Thời gian này hơi bận nên chưa sắp xếp và cho ra tác phẩm mới. Hy vọng trong tương lai mình sẽ làm nhiều bộ ảnh dễ thương và hài hước hơn gửi đến các bạn", 8X cho biết. Vài ngày trước, video diễn catwalk tại bể bơi của chàng trai này cũng được nhiều người quan tâm. Theo đó, anh tạo ra nhiều bộ trang phục khác nhau chỉ bằng một chiếc khăn tắm. Video "catwalk với vật dụng tại khách sạn" của anh được chia sẻ nhiều trong các diễn đàn mạng xã hội. Ngoài đời, Trần Tạ Lập sở hữu gu thời trang nam tính và lịch lãm. Cách đây vài năm, anh từng đóng chính trong một phim ngắn do Huỳnh Lập làm đạo diễn. Hiện tại anh tập trung vào kinh doanh.