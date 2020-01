Dân mạng nói gì trước cảnh du khách bỏ lệnh cấm đến với cafe đường tàu?

Giữa năm 2019, phố cafe đường tàu trở thành điểm đến yêu thích của khách du lịch và giới trẻ Hà Nội. Tuy nhiên việc ngồi uống cafe ngang nhiên giữa một đoạn đường sắt vẫn còn hoạt động vô cùng nguy hiểm. Đến tháng 10 cùng năm, tuyến phố này chính thức bị đóng cửa, nhiều quán cafe buộc phải dừng hoạt động kinh doanh vì vi phạm an toàn đường sắt. Quyết định cấm cửa phố đường tàu ngay lập tức trở thành chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng việc dừng hoạt động là hoàn toàn đúng bởi việc ngồi ăn, uống, chụp ảnh tại tuyết đường tàu vẫn còn hoạt động và vô cùng nguy hiểm và mất vệ sinh. Bên cạnh đó có người cho rằng tại Thái Lan cũng có địa điểm du lịch tương tự và rất thu hút khách. Nếu quy hoạch đúng thì đây là là điểm đến hấp dẫn của Hà Nội. Sau 4 tháng bị dừng hoạt động, các tấm biển cấm vẫn được đặt khắp trên con phố cafe đường tàu, bên cạnh đó là lực lượng an ninh, trật tự phương luôn có mặt để hạn chết người ra vào khu đường tàu. Sau khi có lệnh cấm, phố đường tàu trở về trạng thái yên tĩnh một thời gian, thế nhưng mới đây, nhiều bạn trẻ, khách du lịch lại tiếp tục kéo tới đây để chụp ảnh dù biển cấm và cảnh báo vẫn lù lù trước mặt.Phố đường tàu bắt đầu đông đúc trở lại chỉ sau 4 tháng cấm cửa. Mặc dù không đông đúc như trước nhưng nếu cứ tình trạng này tiếp diễn thì sớm muộn con phố nhỏ này cũng sẽ sầm uất trở lại. Khách du lịch, giới trẻ Hà Thành tụ tập đông đúc tại phố đường tàu để tìm cơ hội vào chụp ảnh, check-in. Ngay sau khi những hình ảnh du khách nhốn nháo đứng chờ check-in xuất hiện trên mạng xã hội, một lần nữa vấn đề phố cafe đường tàu lại trở thành chủ đề gây tranh cãi của cộng đồng mạng. Facebooker K.L bình luận: "Mình đi qua thấy các bạn vẫn trèo lên chụp ảnh, nhiều quán cafe vẫn hoạt đồng thì việc có khách là điều bình thường thôi. Muốn cấm thì cấm tuyệt đối cho ra hồn chứ cấm kiểu nửa vời thế này thì được mấy tháng?". Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ cho rằng việc cấm lên đường tàu là vô lý, người dùng có tên M.N.H bức xúc: "Trước đây đông đúc đúng là gây mất an toàn và trật tự thật nhưng mình nghĩ nếu lác đác thế này thì không đến nỗi làm gay gắt vì có tàu người ta tự biết tránh chứ? Thay vì cấm cửa du khách thì nên quản lý chặt các quán cafe tại đây, không cho bày bàn ghế vào phần đường sắt là được". Xem thêm clip: Hà Nội quyết xóa sổ các quán cà phê đường tàu | VTV24 - Nguồn: Youtube

