Cafe đường tàu, tụ điểm ăn chơi đẹp nhưng đầy tiềm tàng nguy hiểm

Đoạn đường tàu hỏa đi xuyên qua phố cổ Hà Nội, đoạn phố Lê Duẩn - Phùng Hưng từng là một nơi nhếch nhác tụ tập của các đối tượng nghiện ma túy.... ...hiện tại khu vực này bỗng trở thành tụ điểm vui chơi tấp nập vào buổi tối của giới trẻ và du khách nước ngoài. Khu vực Cafe đường tàu đầu phố Phùng Hưng thuộc phố cổ Hà Nội nổi tiếng là địa điểm du lịch có một không hai trên thế giới bởi sự độc đáo của mình khi có đường ray tàu hỏa vẫn còn hoạt động. Tối đến, cafe khu đường tàu sáng trưng ánh điện từ các quán bar, cà phê thu hút rất đông các bạn trẻ và du khách nước ngoài tới chụp ảnh và vui chơi. Hoạt động vui chơi về đêm mới xuất hiện khoảng 2 - 3 tháng gần đây khi các quán bar, quán cà phê mọc lên bắt nhịp nhu cầu của du khách. Các nhà dân hai bên đường ray tàu hỏa nhanh chóng trở thành hàng quán. Thỉnh thoảng lại có chuyến tàu hỏa đi qua ở khoảng cách “gần đến thót tim”. Đây cũng chính là điểm lạ lẫm thu hút sự tò mò của du khách nước ngoài. Cafe đường tàu Hà Nội tạo cho du khách nước ngoài trải nghiệm mạo hiểm khi ở cách đoàn tàu hỏa đang chạy chưa đến 1 mét. Khi có tiếng còi tàu từ phía xa, nhân viên của các quán hàng quán tự báo động để khách chú ý đứng gọn ra khỏi đường ray. Tuy nhiên, do tàu chạy qua ở khoảng cách quá gần nên vẫn rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Nhiều vị khách ngồi hàng giờ đồng hồ để trải nghiệm sự trật hẹp, lộn xộn nhưng có sức hút khó diễn tả của phố cổ Hà Nội. Hoạt động vui chơi ở khu vực này đã tồn tại một thời gian nhưng vẫn chưa thấy sự can thiệp của cơ quan chức năng trong việc quản lý để đảm bảo an toàn. Vẫn biết đây là điểm thu hút du khách, là văn hóa đặc biệt, tụ điểm ăn chơi đẹp nhưng khi ở gần đoàn tàu hỏa đang chạy như vậy tiềm ẩn sự nguy hiểm và làm mất an toàn giao thông đường sắt. Hoạt động vui chơi ở khu vực đoạn đường sắt đặc biệt này kéo dài tới khuya, vào mỗi tối cuối tuần, lượng khách đổ về đây càng nhộn nhịp hơn. Bạn trẻ Thu Trang cho biết: "Mình và bạn trai thường tới đây gặp nhau, cùng nhau chụp hình, tâm sự mỗi cuối tuần. Vẫn biết là nguy hiểm khi có tàu chạy qua nhưng vẻ đặc sắc tại đây hiếm nơi nào có được, vì thế tụi mình vẫn thích tới đây uống cafe nhất." CĐM cùng bày tỏ nhiều quan điểm trái chiều về vấn đề an toàn đường sắt và việc tới đây check in. Bạn Hoàng Quân chia sẻ: "Để bảo tồn và phát huy tiềm năng du lịch của phố đường tàu, không để xảy ra các tai nạn đáng tiếc là việc của các cấp chính quyền, mình thấy đẹp và thảnh thơi thì mình ngồi thôi, tàu chạy qua cũng ít mà, hơn nữa lại còn chạy chậm nữa và có bảng giờ tàu quy định hẳn hoi." Cafe đường tàu, tụ điểm ăn chơi đẹp nhưng đầy tiềm tàng nguy hiểm

