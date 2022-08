Dân mạng giật mình với cô gái không mặc đồ ra phố

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một cô gái trẻ xinh đẹp khỏa thân thản nhiên đi bộ dưới lòng đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Theo hình ảnh những người đi đường chụp lại, cô gái trẻ này không mảnh vải che thân, đi dọc đường Nguyễn Trãi đoạn gần Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Vụ việc khiến nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi khiến giao thông khu vực bị ùn ứ cục bộ và lực lượng chức năng phải có mặt để giải quyết. Cụ thể, nhận được tin báo, CSGT đã có mặt, cùng người dân đưa cô gái vào vỉa hè và lấy quần áo mặc cho cô gái trẻ. Cô gái sau đó phản ứng lại, không chịu mặc quần áo. Buộc lực lượng chức năng phải được đưa về trụ sở Công an phường Thanh Xuân Trung. Trước đó netizen từng chứng kiến không ít lần, các thiếu nữ ăn mặc lõa lồ ra đường. Điển hình như cách đây chưa lâu, netizen từng chứng kiến 1 cô gái có màn ăn mặc phản cảm tại phố cổ Hội An. Sau khi bức ảnh ăn mặc phản cảm của cô nàng trên tại phố cổ Hội An được đăng tải đã nhận về vô vàn ý kiến chỉ trích của netizen. Hình ảnh 1 cô gái từng khoe thân phản cảm tại hồ sen. Điển hình như 1 cô gái không ngại khoe hình ảnh khỏa thân trên cầu Ánh Sao tại TP HCM. Hình ảnh lõa lồ trên của cô gái khiến nhiều người phải buông lời chỉ trích bởi không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Một cô gái lợi dụng việc "đi bão" mừng đội tuyển Việt Nam để cởi đồ khoe thân hình lõa lồ. Ảnh: Tổng hợp mạng xã hội.

