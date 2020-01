Dân mạng điểm danh khoảnh khắc cảm động đầu năm Canh Tý 2020

Đêm giao thừa Canh Tý 2020 tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành phía Bắc có mưa lớn dữ dội, thậm chí là mưa đá, trời chuyển lạnh. Giữa tiết trời chẳng ai muốn bước ra ngoài xem pháo hoa thì hình ảnh những cô, chú lao công làm việc cật lực bất chấp mưa gió được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm đặc biệt. Bất chấp cơn mưa lớn, gió mạnh, cô lao công vẫn lặng lẽ, miệt mài dọn rác trong đêm giao thừa năm mới Canh Tý, thời gian mà tất cả mọi người đã sum vầy, quây quần bên người thân để trao nhau những câu chúc bình an. Giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi của các cô lao công trong đêm 30 Tết. Nhiều người tranh thủ gọi điện về cho gia đình hỏi tình hình đón năm mới rồi lại vội vã đứng dậy, tiếp tục dọn dẹp để người dân có thể đón năm mới Canh Tý không có rác thải. Sau ca làm vào đêm 30 Tết, nhóm lao công cũng tổ chức một bữa tiệc ngay trên đường phố khiến ai xem cũng phải chạnh lòng. Những người công nhân vệ sinh vẫn mặc nguyên đồng phục sau ca trực cùng góp đồ ăn để có một bữa tất niên đủ đầy. Có chồng nằm viện nên ba mẹ con đưa nhau lên Hà Nội ăn ngủ, tiện chăm sóc luôn chồng. Trong khoảnh khắc đón năm mới, người vợ đưa hai con ra ngoài ngắm pháo hoa cho có không khí. Thế nhưng Tết đối với họ lại là từng cơn gió, mưa lạnh lẽo của Thủ đô, gánh nặng viện phí, không bánh chưng, kẹo mứt. Thỉnh thoảng, một vài người đi qua cho ba mẹ con một chút tiền hoặc ít đồ ăn cứu đói. Mặc dù là hành động nhỏ nhưng lại ấm áp tình người đêm giao thừa. Đêm Hà Nội mưa rét, ba mẹ con với manh áo khoác mỏng, trải tấm chiếu trên vỉa hè đón năm mới. Đây chắc chắn là một đêm giao thừa khó quên của cả ba mẹ con chị. Tại thành phố Vũng Tàu, một người đàn ông dựng xe đạp ngay ngắn rồi nằm bên đường. Theo người dùng P.T.T, người đăng tải bức hình, khi được hỏi, ông cụ nghẹn ngào đáp: "Chú làm gì có nhà để về?". Mặc dù thời tiết tại Vũng Tàu không khắc nghiệt như Hà Nội, thế nhưng hình ảnh một ông cụ tuổi tác cao co ro nằm trên vỉa hè đêm giao thừa khiến ai cũng xót xa. Ở cái tuổi đáng lẽ được con cháu phụng dưỡng thì ông cụ lại lang thang không nơi nương tựa. Hình ảnh chiến sĩ công an làm nhiệm vụ trực đêm giao thừa được vợ ôm con nhỏ đến để cùng nhau đón khoảnh khắc sang năm mới được lan truyền trên mạng xã hội và ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Xem thêm clip: Người bán cây cảnh Tết méo mặt vì trận mưa lớn đêm giao thừa tại Hà Nội | VTV24 - Nguồn: Youtube

