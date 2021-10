Dàn hot girl xứ Huế đẹp chuẩn nàng thơ, vóc dáng mê lòng người

Hot girl Nguyễn Trà My (sinh năm 1998) được cư dân mạng ưu ái gọi với biệt danh "nàng thơ xứ Huế". Cô nàng sở hữu gương mặt xinh như búp bê với những đường nét nhỏ nhắn, thanh thoát. Trà My không có chiều cao nổi bật nhưng lại gây ấn tượng với tỉ lệ body hoàn hảo. Số đo ba vòng của cô nàng là 90-59-91 (cm). Trên trang cá nhân, gái xinh xứ Huế thường xuyên chia sẻ những bức ảnh xinh đẹp, gợi cảm. Ngay cả khi mặc trang phục đơn giản hay những trang phục ở nhà, vẻ đẹp hình thể của nàng hot girl 9x vẫn nổi bật. Cô không ngại diện trang phục khoe vóc dáng nuột nà và đăng tải lên trang cá nhân. Mỗi bức ảnh của Trà My đều nhận về tương tác lớn. Trà My hướng mình theo công việc mẫu ảnh, KOLs... Cô nàng là cựu sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế. Ngoài Trà My, Phan Đoàn Gia Tiên cũng là hot girl người Huế nổi tiếng nhờ sắc vóc nổi bật. Nữ sinh xứ Huế khiến cộng đồng mạng chao đảo với những bức ảnh đời thường xinh đẹp, được chia sẻ rộng rãi. Gia Tiên theo đuổi phong cách trẻ trung, nữ tính, nhẹ nhàng. Gương mặt đẹp và vóc dáng chuẩn khiến cô nàng trở nên cuốn hút trong mỗi khung hình. Được biết, cô gái 19 tuổi hiện đang theo học tại trường ĐH Ngoại ngữ Huế, khoa Quốc tế học. Trên trang cá nhân, Gia Tiên cũng có rất nhiều bức ảnh đời thường xinh đẹp. Xinh đẹp, giỏi giang, Gia Tiên đúng chuẩn hot girl được nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

