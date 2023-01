Dàn hot girl Việt tuổi Mão sinh năm 1987 xinh đẹp khó ai bì

An Nguy tên thật là Ngụy Thiên An, là vlogger nữ nổi tiếng nhất Việt Nam. Gái xinh này sinh ngày 31/8/1987, nhưng có lẽ chẳng ai nghĩ cô nàng thuộc thế hệ 8x bởi sắc vóc quá trẻ. Thích chơi bóng rổ, An Nguy xây dựng cho mình hình ảnh cá tính, bụi phủi. Cô làm cho giới trẻ mê tít bởi cặp môi đáng yêu của mình với những biểu cảm nghộ nghĩnh khi chụp ảnh. Sau thời gian tới Mỹ sinh sống, An Nguy có con với người yêu đồng tính. Lên chức mẹ, hot girl sinh năm 1987 này thường xuyên khoe ảnh thiên thần nhỏ của mình lên trang cá nhân. Sinh năm 1987, Minh Hà (vợ ca sĩ Lý Hải) sở hữu vẻ đẹp dễ thương, nhí nhảnh. Cô nàng vẫn giữ được xinh tươi như thiếu nữ sau khi sinh nở Luôn giữ được vóc dáng thanh mảnh, Minh Hà từng khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ đã giảm được 10kg sau hai tuần sinh con. Đến tận bây giờ, cô vẫn xinh xắn, trẻ trung khiến người khác phải “mòn con mắt”. Nhiều người đánh giá, hot girl Minh Hà là bà mẹ xì tin nhất showbiz Việt. Nhiều người phải thừa nhận rằng, đứng sau thành công trên con đường nghệ thuật của Lý Hải không thể thiếu sự ủng hộ nhiệt tình của Minh Hà. Elly Trần là cái tên tiếp theo trong dàn hot girl sinh năm 1987 làm netizen phải chú ý mỗi khi xuất hiện. Sau khi lên thiên chức làm mẹ, Elly Trần vẫn giữ được vóc dáng như thời đôi mươi của mình. Những bức ảnh nóng bỏng của nàng hot girl khiến không ít người phải thổn thức. Cách đây chưa lâu, Elly Trần đăng đàn bóc phốt chồng Tây hợp pháp của mình cặp bồ và khiến 2 đứa con 1 trai, 1 gái của cô gặp khủng hoảng. Sự việc Elly Trần đăng đàn tố chồng Tây hợp pháp thời điểm đó thu hút không ít sự chú ý của netizen.

An Nguy tên thật là Ngụy Thiên An, là vlogger nữ nổi tiếng nhất Việt Nam. Gái xinh này sinh ngày 31/8/1987, nhưng có lẽ chẳng ai nghĩ cô nàng thuộc thế hệ 8x bởi sắc vóc quá trẻ. Thích chơi bóng rổ, An Nguy xây dựng cho mình hình ảnh cá tính, bụi phủi. Cô làm cho giới trẻ mê tít bởi cặp môi đáng yêu của mình với những biểu cảm nghộ nghĩnh khi chụp ảnh. Sau thời gian tới Mỹ sinh sống, An Nguy có con với người yêu đồng tính. Lên chức mẹ, hot girl sinh năm 1987 này thường xuyên khoe ảnh thiên thần nhỏ của mình lên trang cá nhân. Sinh năm 1987, Minh Hà (vợ ca sĩ Lý Hải) sở hữu vẻ đẹp dễ thương, nhí nhảnh. Cô nàng vẫn giữ được xinh tươi như thiếu nữ sau khi sinh nở Luôn giữ được vóc dáng thanh mảnh, Minh Hà từng khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ đã giảm được 10kg sau hai tuần sinh con. Đến tận bây giờ, cô vẫn xinh xắn, trẻ trung khiến người khác phải “mòn con mắt”. Nhiều người đánh giá, hot girl Minh Hà là bà mẹ xì tin nhất showbiz Việt. Nhiều người phải thừa nhận rằng, đứng sau thành công trên con đường nghệ thuật của Lý Hải không thể thiếu sự ủng hộ nhiệt tình của Minh Hà. Elly Trần là cái tên tiếp theo trong dàn hot girl sinh năm 1987 làm netizen phải chú ý mỗi khi xuất hiện. Sau khi lên thiên chức làm mẹ, Elly Trần vẫn giữ được vóc dáng như thời đôi mươi của mình. Những bức ảnh nóng bỏng của nàng hot girl khiến không ít người phải thổn thức. Cách đây chưa lâu, Elly Trần đăng đàn bóc phốt chồng Tây hợp pháp của mình cặp bồ và khiến 2 đứa con 1 trai, 1 gái của cô gặp khủng hoảng. Sự việc Elly Trần đăng đàn tố chồng Tây hợp pháp thời điểm đó thu hút không ít sự chú ý của netizen.