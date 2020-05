Dàn hot girl Việt học vấn cao ngất ngưởng ai cũng phải ngưỡng mộ

Nổi lên nhờ clip nói 7 thứ tiếng, Khánh Vy khi đó vẫn là học sinh trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An. Hiện tại, hot girl đang là sinh viên khoa Quan hệ Quốc tế của Học viện Ngoại giao. Chắc hẳn, ai theo dõi Khánh Vy đều biết hot girl Nghệ An rất giỏi tiếng Anh. Cô từng đạt giải Ba Quốc gia môn tiếng Anh và là MC của một loạt các chương trình tiếng Anh của đài VTV, là đại diện thanh niên Việt Nam thuyết trình tại hội nghị Hành trình tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 13. Có lẽ danh hiệu "ngọc nữ" vừa xinh đẹp, giỏi giang lại sạch scandal khó ai có thể vượt qua được hot girl đời đầu Midu. Midu từng xuất sắc đỗ á khoa của Trường Đại học Kiến trúc, chuyên ngành thiết kế thời trang. Năm 2017, cô từng gây xôn xao khi tham gia công tác trợ giảng tại ĐH HUTECH với vai trò hướng dẫn môn Đồ án Xử lý chất liệu thời trang. Từ khi còn ở Việt Nam, số điểm TOEEFL của Mie Nguyễn đạt 111/120, khi đó, cô nàng đang là học sinh của một trường Quốc tế. Hot girl Sài thành sang Mỹ du học ngành Kịch nghệ, chuyên ngành Diễn xuất tại trường Northeastern University và tốt nghiệp loại giỏi. Trong nhóm "Bộ ba sát thủ Hà Thành", Mẫn Tiên là cô gái duy nhất không lấn sân vào con đường nghệ thuật mà theo đuổi sự nghiệp học hành. Năm 2015, cô nàng sang Nhật Bản du học sau khi nhận được học bổng bán phần ngành Văn hóa - Xã hội - Truyền thông của ĐH Ritsumeikan Asia Pacific University. Trong thời gian sinh sống và học tập tại đất nước mặt trời mọc, Mẫn Tiên thị trưởng thành phố Beppu trao tấm bằng chứng nhận việc cô trở thành Đại sứ du lịch của thành phố. Cô cũng tham gia tham gia chiến dịch One Day Police - một ngày thử làm cảnh sát trưởng tại thành phố đang sinh sống. Trước khi gây chú ý khi tham gia vào bộ phim "Mắt biếc", Nguyễn Lâm Thảo Tâm đã là gương mặt quen thuộc của giới trẻ nhờ nhan sắc xinh đẹp và trình độ tiếng Anh cực khủng. Hot girl đạt điểm IELTS 8.5 ngay trong lần thi đầu tiên vào năm 2017, từng là đại diện của Việt Nam tham dự Diễn đàn lãnh đạo trẻ thế giới 2016. Mời quý độc giả xem thêm clip: Về Việt Nam rồi thì Tiên làm gì một ngày? - Nguồn: Youtube

